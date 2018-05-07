Şenol Güneş hazırlığı! Bu akşam...
Siyah beyazlı taraftarlar bu akşam Kayserispor maçında Şenol Güneş’e sevgi gösterisinde bulunacak.
Beşiktaş taraftarların gönlünde kalp kuran tecrübeli çalıştırıcıya, Kayserispor maçı öncesi özel etkinlikler ve tezahüratlarla destek verilecek.
Kupadaki F.Bahçe maçı sonrası yaşananlar nedeniyle bir hayli morali bozulan ve açıklamalarına da bu durumu yansıtan Güneş, G.Saray derbisinde tat vermemişti.
Hocaya moral vermek isteyen Beşiktaş taraftarlarının maç başlamadan önce bir süre Şenol Güneş’i ayakta alkışlayacağı öğrenildi. (Güneş)
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