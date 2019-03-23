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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.03.2019 - 01:27, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Havamız iyi ama...

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Şenol Güneş: Havamız iyi ama...

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Milli Takım, Arnavutluk'u 2-0 ile geçti. Bu maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç bir takımı tecrübeli takımla birleştirdiklerini söyleyen Güneş, "İyi başlamanın arkası gelecek diye düşünüyoruz. Rakibin sertliğine cevap verdik, bunun mutluluğu var bizde. İnşallah bunu devam ettiririz" dedi.

Kendisine bir görev verildiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Bu görevi sorumluluk içerisinde yapmak durumundaydım. Türk halkının futboldan beklentisi olan mutluluğu vermek için bu maç önemliydi. Bu maçı kazanıp iyi başlamak istiyorduk, bu yüzden gururluyuz. Uzun bir aradan sonra iyi başlamak önemliydi, ilk geldiğimde Makedonya'ya mağlup olmuştuk, bu açıdan iyi oldu. Sakatlarımız var, sert bir maç oldu. Aynı zamanda yorgun bir takımız. Değişiklik olur mu bilmiyoruz, yarın bir yenileme yapıyoruz, bir değişiklik olabilir kadroda. Genel olarak havamız iyi ama oyunda pas yüzdesini daha yüksek yaparsak, daha farklı bir skor da olabilirdi. " ifadelerini kullandı.

"İLK MAÇIMIZI OYNADIK, KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"
Rakibin beklediklerinden farklı bir formatta sahaya çıktığını dile getiren Güneş, şöyle konuştu: "Bugün rakibin 3'lü mü, 4'lü mü bir savunmayla çıkacağını düşünüyorduk, farklı bir formatta çıktı. Bunların hepsine hazır olmak durumundaydık. İlk maçı oynuyorduk, kazanmamız gerekiyordu. İki forvet oyuncusu koyduk. Herkes oynayabilir, kenarda bekleyen çok yetenekli oyuncularımız var, gelmeyenler de var. Maç kazanmak istiyoruz, bugün bana bu tercihlerin doğru olduğunu gösterdi oyuncularım. Benim için önemli olan oyuncularımın gayret göstermesi. Bugün pozisyon vermedik ama daha iyi pas yapabilirdik."

"BURAK VE MAHMUT'TAN MEMNUNUM"
Oyuncuların performansına ilişkin gelen bir soruya Güneş, "Siz kendi işinizi yaptıktan sonra kısmet karşınıza çıkar. Hem Burak, hem Mahmut'tan memnunum. Cenk ve Burak çok çalıştılar ileride. İleride Cenk beklediğimden iyi koştu. Hepsi iyi niyetteydi. Bunu bir kayıp olarak görmemek lazım, önemli bir kariyer ve yetenekte bir oyuncu" yanıtını verdi.

"EMRE, OYUN OLARAK DA AĞABEY OLARAK DA ÖRNEK OLDU TAKIMA"
Emre Belözoğlu'nu tebrik eden deneyimli teknik adam, "İlk günden beri çok verimliydi, çok katkı yaptı. Bütün oyuncular da öyleydi. Ağabeylerini, kaptanlarını dinlediler. Teknik olarak çok iyi çalıştık. Olmayanlar, olanlar bir kadro yapmak zorundaydık çünkü zor maçtı. Saha içinde de lider kaptana ihtiyaç vardı, onu çok iyi yaptı. Sakatlığı vardı, o yüzden dışarı aldık, üzerine gitse sıkıntı olabilirdi o yüzden çıkardık. Tebrik ediyorum kaptanı. Oyun olarak da ağabey olarak da örnek oldu takıma" dedi.

"ADIM ADIM GİDECEĞİZ"
Rakibin iyi oyuncuları olduğunu vurgulayan Güneş, "Rakibin iyi oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var. Bireysel olarak iyi işler yaptılar. Sahasında puan kayıpları yaptıracaklardır diğer takımlara. Zor maçtı. Şimdi Moldova maçına hazırlanacağız. Her rakip önemli, adım adım gideceğiz. Haziran ayında İzlanda ve Fransa maçları tabii ki zor maçlar. 4 puan, ikisinden birini kazanmak önemli olacaktır. Fransa, Türkiye ve İzlanda diyebilirsiniz grup için bunun tersini de düşünebilirsiniz. Biz iyi olmak için çalışacağız. Uzun vadeli projelere gerek yok. İyi başladık. İkinci maçta da iyi devam edelim" diyerek sözlerini noktaladı.

Milli Takım kaçıncı sırada İşte puan durumu...
Milli Takım kaçıncı sırada! İşte puan durumu...

 

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