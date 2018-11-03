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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.11.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Hata yapanlara gerekeni yapacağız"

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Şenol Güneş: "Hata yapanlara gerekeni yapacağız"

Başakşehir deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu. Bu kadar üstün oynadıkları bir maçta puan almaları gerektiğini söyleyen Güneş, iyi bir takım olduklarını ve çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 mağlup olan ve ligde 5. sırada kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Oyuna başlarken lider durumda olan Başakşehir’e karşı kazanmak istiyorduk. Beklemediğimiz şekilde birincisi ofsayttan ikincisi kornerden her gelen topu gol olarak kalemizde gördük. Hücumda basıp etkili olmak istedik. 1-0’ı korumak isteyen takıma karşı oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı. Oyun üstünlüğü ve net pozisyonlar var ama mağlup olan biziz. Bu oyun üstünlüğü daha da üstün olabilir. Böyle bir maçta bu şekilde yediğimiz gol ve kaçırdığımız goller bize pahalıya mal oldu. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Gol yeyince herkes eleştirilir. Kornerde vurdurmamak lazımdı. Bireysel hataları bizim tartışacağımız hatalardır. Yediğimiz gol sayısı fazla. Çok maçta yediğimiz goller var. Ofans, defans ve orta saha olarak bir takımız. Bunlar olduğu sürece kazanmakta zorlanıyoruz. Beklenti büyüktü. Rakibe üstünlük vermeden puan kaybetmek bizim adımıza olmadı. Kazanabilirdik. Dikkat dağınıklıkları var. Netice alınması gereken bir maçtı. Hata yapanlarla biz de gerekenleri yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Bugün lider çıkabilirdik”

Başakşehir maçını kazanmaları halinde lider olabileceklerini ancak şu anda zirvenin 6 puan gerisinde olduklarını ifade eden Şenol Güneş, “Sıralamada yerimiz aşağıda. Bugün kazansak da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı, kaybettik ve yine net değil. Bunun için de hamle yapmamız gerekecekti. Hücumda etkinlik sayısını göremedim. Lens, Vagner, Babel, Mustafa hücumda etkili olamadı. Bu oyuncularımızın performansını yukarıya çıkarmak ve diğer isimlerle yarıştırmak istiyoruz. Pepe’nin de söylemek istediği buydu ama başka türlü anladılar. Birbirimizi kırarak dökerek değil, destek olarak gitmeliyiz. Bu oyunla kazanmalıydık. Bu oyunla kaybettiğimiz için, bu oyunun üzerine çıkmalıyız. Rakibi ezen maçlarda da kaybettik. Antalyaspor maçı böyle bir maçtı. Kayıpları oyun olarak değerlendireceğiz. Üzüleceğiz, kızacağız ama moralimizi bozmayıp ayakta kalacağız. Kadromuz yeterli. Kendi verimleri düşük ama bugünkü oyuna baktığımızda verimi yükselebilecek bir oyun vardı. Oyuncularımızın kalitesini yukarı çıkarmak gerekiyor. Başarısızlığın verdiği kendine güvensizlik de oluyor. Bunlar bizim beklediğimiz sonuçlar değil. Ne olursa olsun oyunculara kazanarak güven duygusu aşılayamadık. Genk maçı sonrasında konsantrasyon, motivasyon konularını konuştuk ve hemfikiriz. Ama bugün burada gol bulamadığınızda işler değişiyor. Kamuoyunda böyle beklentileri olanlar da var ve bunlara da alet oluyoruz. Bu maçı son dakikada 1-1 de bitirebilirdik, 2-1 ya da 3-1 de bitirebilirdik. O zaman da en büyük favori biz olurduk. Etik değerler açısından oyuncunun konuşması gereken nokta performansıyla ilgilidir. Başakşehir bugün oyun olarak üstün değildi ama geldiği zaman etkili geldi. Bunların olmaması gerekiyor. İyi takımların bunu telafi edeceğini düşünüyorum, biz de iyi bir takımız” ifadelerini kullandı.

“Kaybettiğimiz 15 puanın en az yarısını almalıydık”

Ligde bütün takımların problemler yaşadığına dair soruyu yanıtlayan Şenol Güneş, “Herkesin kendi açısından sebepleri var. Ekonomi, transfer, futbola bakış gibi çok şey söylenebilir. Diğer takımların kayıplarına göre hesap yapmıyoruz. Biz üstümüzde bulunan takımlardan iyi olduğumuzu düşünüyoruz ama şu anda gerideyiz. Antalyaspor maçını kazansaydık, buraya lider olarak gelebilirdik. Burada mühim olan devre arasına kadar en az puan kaybını yaşamak. Bu sıralamada Kasımpaşa çok iyi gitti, bugün kaybetti. O zaman kötü demek benim haddim değil. Diğer takımların alacağı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Ama bu istikrarsızlık bizim için de geçerli, diğer takımlar için de. Ortalama 2 puan bile bizim için doğru değil. Şu ana kadar kaybettiğimiz 15 puanın yarısını almamız gerekiyordu. Bugün Başakşehir 1-0 kazanırken, biz bu tip maçları kazanamadık. Bizim birçok planımız var ama bunu uygulamak önemli. Şu anda bugün oynamayan 3 orta saha vardı. Oğuzhan, Adem ve Tolgay kenardaydı. Topu hücuma taşıma konusunda bir sıkıntımız yok zaten. Bugün Mustafa’yı ortadan hücuma soktuğumuzda top kazanıp pasını attı. Öndeki oyuncuların baskı yapması ve gol atması gerekiyor. Burada Larin’i denedik, şimdi Güven var. Deniyoruz her zaman. Bugün oyun olarak atağı daha etkili kullanabileceğimiz pozisyonlar oldu ama netice itibariyle kullanamadık. Bu kadar pozisyonu kısır olan bir maçta böyle bir gol yiyip, 3 puan kaybetmek bizim adımıza olmadı. İlk yarıda Adriano’yu değiştirdik, sonra da oyuncuların kondisyonunu bekledik. Maçı kaybedince bu eleştiriler haklı olarak oluyor” dedi. Son olarak konsantrasyonun önemli olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, “Takımdaki her şey çok iyi olsa zaten performans iyi olur. Babel 1 tane çok güzel şut attı, biz daha çok şut atmasını bekledik. Bunları üretenleri oyuna alıyoruz zaten. Eldeki oyuncularla en iyileri yapmak zorundasınız” diyerek sözlerini tamamladı.

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