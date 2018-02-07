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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Şenol Güneş: Gol atmasa da Lens'ten memnunum
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Sıradaki Haber: Falcao'nun sakatlığı Monaco'yu sarstı

Futbol
İsmail ER
07.02.2018 - 23:56, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Gol atmasa da Lens'ten memnunum

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Siyah beyazlı camianın, beklentileri henüz karşılamadığı için eleştirdiği Jeremain Lens’e teknik direktör Şenol Güneş sahip çıktı. Tecrübeli teknik adam, Hollandalı yıldızın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, “Performansından memnunum” dedi.

Beşitkaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, beklentileri henüz karşılayamaya Jeremain Lens’ten memnun. Güneş, son olarak Gençlerbirliği ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde şans verdiği Hollandalı futbolcuya destek verdi.

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Lens her geçen gün iyiye gidiyor. Performansından memnunum. Çok yönlü bir oyuncu. Gol atamaması önemli değil. Önemli olan pozisyonların içine girmesi. Bunu da son maçlarda artırmaya başladı. Bir gün atmaya da başlayacak” dedi.

Mustafa Pektemek için de konuşan Güneş, “Mustafa çok inatçı ve azimli bir futbolcu. Zor zamanlar geçirse de yılmadı. Bu önemli bir karakter göstergesi. Bu takımda çalışan herkes forma şansı bulacak. Takımın performansın da genel olarak memnunum. Rekabet bizi daha ileri taşır” dedi. Tecrübeli teknik adam, Vagner Love’ın da takıma yeni katıldığını ama bun rağmen uyum konusunda çok sıkıntı çekmediğini söyledi. Güneş, Karabük maçının da beklentinin aksine zor olacağını belirterek, taraftardan destek istedi.

PEKTEMEK KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 maçta 4 gol atan Mustafa Pektemek, adeta küllerinden doğdu. Son olarak önceki gün Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni 1-0 yendiği maçın tek golünü atan 29 yaşındaki futbolcu, ligde de daha fazla şans bulmak için çalışıyor. Süper Lig’de sadece 12 dakika süre alabilen Pektemek, siyah beyazlı formayla bu kategoride en son golünü 2014-15 sezonunda attı. Pektemek, o sezonun 29. haftasında Beşiktaş’ın Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yendiği maçın 90+4. dakikasında 1 gol atmıştı. Pektemek şimdi Negredo ve Vagner Love ile forma mücadelesi verecek.

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