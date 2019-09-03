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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
03.09.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: "Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz"

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Şenol Güneş: "Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu, sponsor marka temsilcileri ile Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya geldi. A Milli Takım Teknik ekibi ile futbolcuların da bulunduğu organizasyonda teknik direktör Şenol Güneş ile tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Önlerinde iki maçı kazanıp sonrasındaki Fransa maçıyla grupta final yapmayı hedeflediklerini belirten A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sanatçı kaprisi olur diye çıktım konuşmaya! Biz bir takımız. Oyuncular, teknik heyet, yönetim kurulu, basın mensupları ve sponsorlar olarak. Sponsorlarımızın desteğini hayata geçirelim. Takım olmak için aynı duygu ve düşünceyi paylaşmak gerekiyor. Yeni oyuncularımız Avrupa’ya açılıyor ve inşallah üretimi daha fazla yapacağız. Cumartesi bir maçımız var. Bu maçın favorisi olmamız dışında iyi bir oyun oynamamız gerekiyor. Sonrasında da Moldova maçı var. Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz ve öncesinde Arnavutluk’u da yenmek istiyoruz. Sponsorlarımızın çalışanları dahil herkesi maça kırmızı-beyazla bekliyoruz. Bütün oyuncularımızın en iyisini yapacağını düşünüyoruz. Güzel bir maç olsun. Bugün bizim davetimizden çok sizin gelmeniz önemliydi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU: "ESKİ SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİP, YENİ SPONSORLARIMIZA DA HOŞGELDİNİZ DİYORUM"

Yemekte söz alan A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu, organizasyon için teşekkür ederek, "Benim için efsane denildi ama burada birçok değerli efsaneler var. Burada eski sponsorlarımıza teşekkür edip, yeni sponsorlarımıza da hoşgeldiniz diyorum. Bu ailenin bir mensubu olarak bütün takım arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen organizasyonda ayrıca 31’inci yaş gününe giren file bekçisi Sinan Bolat’ın doğum günü de kutlandı.

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Şenol Güneş: Fransa maçıyla final yapmak istiyoruz

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