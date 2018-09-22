Şenol Güneş forvette Babel'i düşünüyor
Şenol Güneş, beklentileri karşılayamayan Larin’in yerine Fenerbahçe karşısında Babel’i düşünüyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde forvette Babel’i düşünüyor. Larin’in Sarpsborg maçında beklentilerin çok altında kalması Güneş’i farklı arayışlara itti. Lens’i solda Babel’in yerine koyacak olan Güneş, sağda her zamanki gibi Quaresma’yı oynatacak.
Güneş, Ljajic-Oğuzhan ikilisinin Babel ile daha verimli olmasını da bekliyor. Tecrübeli teknik adam Kadıköy’deki derbide cezalı olan Medel’in yerine ise öncelikle Tolgay’ı düşünüyor fakat Necip sürprizi de mümkün. Savunma hattı yine Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner’den oluşacak.
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