Şenol Güneş: 'En çok üzüldüğüm nokta...'
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Bayern Münih'e 5-0 mağlup oldukları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
Bugüne kadar oynadığımız oyunlarla, hak ederek buraya geldik. Bugün ise oyunun tamamına bakarsak hak ettiğimiz bir oyun ortada yoktu. Devreye kadar direnmeye çalıştık, devre sonunda gol gelince daha rahat oynadı rakip.
2. yarının bir bölümünden sonra düşmeye başladık, bu da skora olumsuz yansıdı. Bizim için kötü bir sonuç oldu, üzgünüz. Daha güzel bir futbol izlettirmek isterdik ama olmadı.
Özellikle hücuma çıkarken top kaybı yapıp kırmızı gördüğümüz pozisyon, istediğimiz bir şey değildi ama oluyor böyle şeyler. Daha dikkatli olmalıydık. Hem rakip sahada kendi oyunumuzu gösteremedik, hem de atak yapmalarına izin vermek durumunda kaldık.
Skor ne olursa olsun kafa kafaya oynamak isterdik ama 15. dakikada 10 kişi kalmış bir takımla bunu yapabilmek zordu.
Savunmada kalarak sürekli oynamak zor bir şey, bu bizim oyun tarzımız değil. En üzüldüğümüz nokta, Bayern Münih ile kafa kafaya oynayamamak. Maalesef öyle oldu.
Hakemle ilgili konuşacak bir şeyimiz yok. Biz kendi oyunumuzu oynamak isterdik, bazen çıkarken gücümüz yetmedi.
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