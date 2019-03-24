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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.03.2019 - 17:41, Son Güncelleme:

Şenol Güneş açıkladı! "Her an oynayabilir"

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Şenol Güneş açıkladı! "Her an oynayabilir"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." dedi. 

Güneş, Moldova ile yarın Eskişehir'de yapacakları 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu ikinci maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, önemli bir maça çıkacaklarının altını çizdi. 
Şu anda kadroda Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak gibi rahatsızlığı olan oyuncuların bulunduğunu anlatan Güneş, şöyle konuştu: 

"Hafif ağrısı olan arkadaşlar var. Yorgun olanlar var. Durumlarına bakıp, pozisyonları itibarıyla eksiğimizi giderme bakımından hangisi öndeyse bu maça onunla başlayacağız. Maçtan önce bir idman yapacağız ve bakacağız. Ciddi boyutta bir sakatlık yok ama kadroda yer alamama, 11'de oynatıp oynatmama konusunda karar vereceğiz. Kasıklarında, adalesinde gerginlik olanlar var. Yorgun olanlar var. Avrupa şampiyonası için bir adım daha atacağız. Maçın zorluğunu biliyoruz. Saha içinde güçlü görünmek istiyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip üç puanla ayrılmak istiyoruz." 

Güneş, bir basın mensubunun, "Burak Yılmaz ile biraz önce toplantıda bir diyaloğunuz oldu. Bize açıklar mısınız?" diye soru yöneltmesi üzerine, "Yaş olarak belli bir yaşa gelince insan deneyim kazanıyor. Heyecanını da daha dikkatli kullanıyor. Madem bir yola çıkmışsın Avrupa Şampiyonası da gördüğü için o oyuncunun yeniden Avrupa Şampiyonası görmesi gurur verici ama Dünya Kupası görmenin de ne kadar önemli olduğunu bilmek lazım. Dünya Kupası ayrı bir dünya orada olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

"Moldova genç oyunculardan kurulu, sert savunma yapan bir takım. Sakatlıklar, Arnavutluk maçına göre oyun sistemini değiştirmeye neden olacak mı?" şeklindeki bir soru üzerine Güneş, "Değişiklik olabilir. Biraz daha farklı bir oyun formatıyla çıkartabiliriz. Ona göre hamleler yapacağız. İnşallah yanılmayız. Rakip iyi kapanıyor, iyi pas yapıp çıkabiliyor. Kontratak oyunu oynamayı benimsemiş. Bunlara hazır olmalıyız. Farklı bir oyun olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Deneyimli teknik adam, bir gazetecinin daha önce Eskişehirspor'da da forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ü değerlendirmesini istemesi üzerine, "Her gün gelişerek devam ediyor. Bazı süreleri hızlı geçti. O da oynamaya aday futbolcularından bir tanesi. Bu kadar kısa zamanda hem kulüpte hem milli takımda oynamak önemli. Eskişehirspor onun gelişime kattı yaptı. Geleceği parlak olur. Bizim beklentimiz milli takıma katkı yapması." yorumunu yaptı. 

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Şenol Güneş açıkladı Her an oynayabilir
 

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