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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.12.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

Şenol Güneş döneminin en kötü Beşiktaş'ı!

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Şenol Güneş döneminin en kötü Beşiktaş'ı!

Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan beri ilk yarılardaki ikinci en kötü performansını sergiledi.

Ligde geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, devre arasına zirveden uzak girdi.

Liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı 1994-1995 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede Beşiktaş, en kötü dönemini ise 2005-2006 sezonunun ilk yarısında yaşadı.

Söz konusu sezonda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan elde edebilen siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 5. sırada tamamlamıştı.

- Güneş döneminin en kötü sezonu

Beşiktaş, siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 2015-2016'nın ilk yarısını 41 puanla tamamlarken, sonraki sezonda 38 puana ulaştı. Geçen sezon 30 puan toplayarak ciddi bir gerileme yaşayan Beşiktaş, bu sezon ise daha büyük düşüşle 26 puanda kaldı.

- En fazla puan toplayan Lucescu oldu

Beşiktaş'ta devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu oldu.

Rumen teknik adam yönetiminde 2003-2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı.

- İlk yarı biterken galibiyeti unuttu

Sezona ilk iki haftada aldığı üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş ilk yarı boyunca peş peşe 3 maç kazanamadı. Siyah-beyazlı takım ilk yarının son 3 haftasında ise galibiyet yüzü göremedi.

Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Beşiktaş, sonraki hafta Trabzonspor ile Vodafone Park'ta 2-2 eşitlikle biten maçın ardından son haftada Kasımpaşa karşısında sezonun en farklı yenilgisini yaşadı.
Elde ettiği 7 galibiyetin 5'ini iç sahada kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda ise başarısız bir performans sergiledi. Dış sahada sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarından galibiyetle ayrılmayı başaran Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

"Ben şu anda görevimin başındayım"Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-1 yenildikleri maçta zihinsel ve fiziksel dağınıklık yaşadıklarını söyledi. Şenol Güneş, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine ise "Ben şu anda görevimin başındayım. Bu maçtan sonra ilk yarı değerlendirilir, konuşulur. Ne ligin sonucunu biliyorum ne kararları biliyorum." değerlendirmesi yaptı.
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