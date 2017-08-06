'Beşiktaş, Şenol Güneş döneminin en hatalı golünü yedi!'

İşte Başaran'ın ilk yarı değerlendirmeleri:

1-Maçtan önce zemin için birşeyler söylemek lazım, değil mi?

Evet. Stat yeni fakat zemin eski! İşitmi Engelliler Olimpiyatı’nın açılış ve kapanış törenlerinden ötürü bozulduğu söyleniyor. Bu ülkede plansızlığın tipik bir örneği işte.

Süper Kupa zaten ‘yeni stat açma’ organizasyonuna dönüştü! Genel olarak da bu memlekette çimenlerle bir türlü baş edemiyoruz! Top oynamak isteyen takımın en büyük yardımcısı iyi bir zemindir. Ama dün bunu geçtim, sakatlık riskini artıran da bir zemin vardı. Hoca olsam takımı sahadan çekmeyi bile düşünürüm, çünkü tama hazır olmayan oyuncuları iyice tehkliye atıyorsunuz.

2-Maça gelirsek… İlk 45’teki oyunu nasıl buldunuz? Beşiktaş’ın yediği golü nasıl yorumluyorsunuz?

Topu hakimiyeti Beşiktaş’taydı ancak Konya’nın atakları daha etkiliydi. Maç öncesi dediğim gibi Konya’nın gole giden yolu Fofana ve Traore’den geçti.

Ama bu ikili bile golü bu kadar kolay atacaklarını hesap etmemişlerdir! Beşiktaş, belki Şenol Güneş döneminin en hatalı golünü yedi. Takım sol tarafı diye bir şey yoktu Traore, golü attığında. Bunun dışında Beşiktaş, dönüşlerde sıkıntılar yaşadı. Quaresma, ayağında çok top tutuyor. Beşiktaş, sağ kanadı çok fazla devreye sokmadı nedense.

3-İkinci devre Beşiktaş maçı nasıl çevirebilir, Konya’nın stratejisi ne olur?

Kontracı Konya için ikinci devre 2. Golü de koklayacağı bir bölüm olacak çünkü Beşiktaş daha fazla risk almak zorunda. Akçay, Ezekiel’i de sahaya sürüp arkadaki muhtemel boşlukları kullanmak isteyecektir. Cenk, kaleyi her gördüğünde şutunu çekti ancak yumuşak toplardı. Güneş, orta alanda ya değişiklik yapacak veya sert şekilde uyaracak. Tolgay’ın daha fazla inisiyatif alması gerekir. Negredo’yu sahaya sürmeli.