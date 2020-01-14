Şenol Güneş: Doğaçlama iş yapma dönemi bitmeli

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada, “Sadece spor ve futbol için değil Türkiye’nin genel konuları için de birlikteyiz. Çünkü çocuklarımızı, geleceğimizi ilgilendiren konular da burada konuşuluyor” dedi.

Türk sporunda yeni bir dönemin başlaması gerektiğini savunan Güneş, “Artık doğaçlama yaptığımız işleri, belli bir plan, proje içerisinde akıl ve vizyon koyarak yapmak durumundayız. Evet yine aklımda sorular ve sorunlar var ama çözümlerin de olabileceğini düşünüyorum. Dinlediğimizde de onu görüyoruz, çok güzel projeler var tabii sabır ve çalışmaya ihtiyaç var. Umarım ki bu başlangıç sürdürülebilir hale getirilir. O zaman da bu işler çözümlenir. Ben bir futbol adamı olarak ülkemizde gelinen noktayı çok önemsiyorum” diye konuştu.