Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi!
Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibi, zirve yolunda hayati önem taşıyan karşılaşmanın taktiğini belirledi.
Oyuncularına rakibin güçlü ve zayıf yönlerini anlatan Güneş, bu maçın kaderini orta sahaların belirleyeceğini söyledi. Galatasaray’da bu bölgede görev yapan Feghouli, Ndiaye ve Onyekuru’nun son haftalarda çok formda olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, uyarılarını şöyle sıraladı: “Orta sahada çok dikkatli olmalı ve basit top kayıpları yapmamalıyız. Ndiaye, Feghouli ve Onyekuru dikine oynuyor ve özellikle rakipten kaptıkları toplarda tehlikeli olabilecek hücumlar geliştiriyorlar. Yapacağımız en ufak bir pas hatası bize pahalıya mal olabilir. O yüzden özellikle orta sahada temkinli olmalı ve bu oyunculara dikkat etmeliyiz. Orta sahada ne kadar başarılı olursak bu maçı kazanma şansımız o kadar artar.”
27 GOL, 16 ASiST
Şenol Güneş’in özel önlem alınmasını istediği üç oyuncu bu sezon resmi maçlarda toplam 27 gol, 16 asist üretti (Onyekuru 14 gol, 4 asist; Feghouli 10 gol, 6 asist; Ndiaye 3 gol, 6 asist).
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