Şenol Güneş: "Değişik bir maç oldu"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg galibiyetinin ardından açıklamada bulundu.
Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Oyuncularının birçoğunun kasığında şişlik var, zemin çok sertti.. İzleyenler için keyifli ve heyecanlı bir maç oldu. Bizim için 2-0'ı erken yememiz bizi panikletti ama sonra kontrol bizdeydi. Allah da yardım etti. Biz bir şey yapmıyoruz, oyuncular zaten ne yapacağını biliyor. Değişik bir maç oldu. Pozisyon bulduk, pozisyon verdik. Hiçbir oyuncu için bir şey diyemem, dar bir kadroyla geldik.
Buradan 2 saat bir yolculuk yapacağız. Havaalanında bekleyip 4 saatlik bir yolculuk daha yapacağız. Cumartesi de kampa gireceğiz.
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