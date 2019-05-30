Şenol Güneş: 'Bugün yediğimiz gol bize yakışmadı'

Şenol Güneş, milli takımın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

"Biz oyuncuların kulüplerine bakmadan, kendi durumlarına bakarak değerlendirme yapıyoruz. Buraya geldiğimizde dokuz tane benimle çalışan oyuncu geldi. Onlara oyun formatını anlattık, onları kullanmak istedik. Kenan ve Umut'u ilk kez gördük.

Takımın bugünkü oyun anlayışından memnunum. İyi işleri daha fazla olan bir maç oldu. Değişiklikten sonra iki oyuncunun erken sakatlanması, bazı değişikliklerde sıkıntı yarattı. Sakatlıksız bir hazırlık maçı geçirmek istedik.

Bugün yediğimiz gol bize yakışmadı. Çalıştığımız pozisyonda golü yedik. Dalgınlık oldu. Beklenmedik bireysel hatalarımız ve top kayıplarımız oldu. Defansta geriye kaçışlarımız oldu. Olumsuzlukları konuşuyorum ama olumlu tarafı daha fazla olan bir maçtı. Oyuncuların genel durumunu görüyoruz.

Milli Takım'da üç maçı geride bıraktık. İyi başlamak çok önemliydi. İzlanda ve Yunanistan FIFA sıralamasında bize çok yakın. O yönden de kazanmamız gerekiyor. Hızla ilk 10'a doğru yol almalıyız. FIFA'nın jestine teşekkür ederim. (FIFA'nın Şenol Güneş paylaşımı hakkında)

Yaptığınız işi sevdikten sonra her iş keyiflidir. Kimisi Milli Takım rahat der ama ben zaman bulamıyorum her oyuncuyu takip etmek için. Yapacak çok iş var, Milli Takım ayrı bir heyecan. Buraya gelen gönülden severek oynamalı. Şu an iyi bir aile havamız var.

Ayın birinde takım için bir organizasyon yapacağız. Dördünde bayramlaşma var. Hep antrenman olmaz. Aile havası yaratmaya çalışıyoruz. İş ararsan kendine iş bulursun yapacak.

Nazım ve Umut'u beklediğimden iyi gördüm. Kendi takımlarındaki hallerinden daha iyiydiler. Şu an kadromuzda 32 oyuncu var. 20'ye inecek bu sayı. İki mevkide oynayan oyuncu her zaman avantajdır. Cenk'i böyle kullanıyoruz. Enes'in ve Burak'ın sakatlıkları var.

Kafam karışıyor bazen kimi oynatacağım diye. Görmek istediğim oyuncuları bugün koyamadım sahaya. Hazırlık maçı da olsa kafamı karıştıracak çok sorun var. Bazı oyuncular aramızdan ayrılsa da bunlar temelli aramızda olmayacaklar anlamına gelmez.

Modern futbol ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ofansta da defansta da. Top kaptırdık sonra topun peşinden koştuk. Topa sahip olmamız lazım. Milli Takım üst seviye olmak zorunda. Benim futbol görüşüm ve oyuncuların yeteneği birleşecek."