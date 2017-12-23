Şenol Güneş: "Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise Sivas'a kazanmaya geldiklerini ve bunu oyun olarak sahaya da yansıttıklarını ifade ederek, "Oyun üstünlüğümüz de vardı ama skor üstünlüğümüz olmadı.

Bunu etkileyen faktörlerden bir tanesi hücümda etkili paslar ve kenar ortalardaki isabetsizliklerimiz veya gelen isabetli ortalara ön direkte veya arkadan destek olarak girişte eksiklerimiz vardı. Ama yine buna rağmen öne geçmemiz gereken maçta maalesef geriye düştük. Beklenmedik şekilde bir gol yedik. Bizim yiyeceğimiz bir gol değil. Zaten iki gole de baktığımız zaman aynı şeyi yaşadık. Bir korner attılar, onda da seken topla golü attılar. Oysa biz daha net pozisyonlar yakaladık ama gol atamadık. Rakip dirençli, inançlı oynadı. İlk yarıda ve ikinci yarının belirli bölümlerinde çok daha iyiydik ama son bölümde oyun disiplininden koptuk. Rakip de bunu kullandı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Zaman zaman benim ağzımdan da konuşuluyor, açıklama yapayım. Takımların nasıl oynadığı beni ilgilendirmez. O rakip takımın oyun anlayışıdır. 'Malatya'da, Kayseri'de veya burada savunma anlayışı ile oynadılar, biz açamadık' gibi bir şikayetim olmadı. Sadece zaman geçirmeye dönük rakip takımın oyun anlayışına hakemlerin izin vermelerini doğru bulmadığımı söyledim. Bugün Sivas bunu yapmadı, tam tersine top oynamaya çalıştı. Çıktı, gol attı. Daha fazla gol de bulabilirdi. Buradaki algı operasyonunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz buna rağmen yine yenebilirdik. Son bölümdeki disiplinsizlik dışında kazanma şansımız olabilirdi. İki kötü gol yedik bana göre. Daha fazla pozisyon bulabilirdik ama yapamadık. Ama bu oyunla da kazanmamız gerekiyordu." dedi.

İkinci yarının başındaki Negredo - Cenk değişikliği ile ilgili soru üzerine, "Negredo, elinden gelen gayreti gösterdi. Bir tane topa vurdu stoper üzerinden. Sabit duruyordu. Öne gelen ortalarda hamlesi yoktu. Stoperden kurtulup hareket eden oyuncu istedim. O yüzden Cenk'i aldım. Talisca'yı da alabilirdim ama o iyi geliyordu. Talisca'nın şutlarla destek olabileceğini düşündüm. Cenk de iyi pozisyonlar buldu. Negredo'nun kötülüğünden değil. İkinci yarı zaten hücumdaydık. Rakip zaten savunmada kalıyordu. Ön direğe gidebilecek bir oyuncu olarak Cenk'i düşünerek onu dışarı aldım" diye konuştu.

Oyunda oyuncular arasındaki anlaşmazlıkla ilgili de, "Negredo'nun isteği normaldi, atılan ortalarda o ön direğe gelmiyordu. Zaten sıkıntımız oydu. Çok orta atıldı, bazıları kötü atıldı. Hep isabetli atsanız, etkili olurdunuz. Rakip daha az geldi ve daha etkili oldu. Şut attı gol oldu. Ordaki pozisyonda o gitmedi. Diğeri de haklı. Orta atan kadar vuran da önemli. Orta yetmiyor, diğer oyuncunun gelmesi lazım. İstekler olabilir. Bunlar normal şey" dedi.

SORUMLUSU BENİM

Ligin ilk yarısı itibarıyla beklenmeyen puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda en az 10 puan kaybımız var. Bugün hangi takımla çıksak 2-1 kaybederdik. Başarısızlık varsa onun da sorumlusu benim. Bunu oyuncuya mal etmek doğru değil. Çünkü oyuncular da elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizim için hayal kırıklığıydı. Bugün 3 puan da alsak yine eksik puanlarımız vardı. Ama bugün için beklediğimiz bir durum değildi. Beklenmeyen bir durumla karşılaştık. Sivasspor da elinden gelen gayret gösterdi. Onları da tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı, son bölümde sahaya kadar girdiğinin hatırlatılması üzerine de, son bölümdeki disiplinsizlik ve kopmalar nedeni ile oyuncuları uyarmaya çalıştığını ifade etti. Diğer takımlarla ilgilenmediklerini ve kendi işlerine bakacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "İlk yarıda kaybettiğimiz puanlarda mazeretlerle bir yere gidilmez. Telafi etmek için uğraşacağız. Puan olarak geride kaldık ama kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi. Quaresma'nın bugün gayretli olduğunu ama isabet sıkıntısı yaşadığını belirten Güneş, "Her oyuncunun hataları da doğruları da var" diye konuştu.