Şenol Güneş: Bizim gizli işimiz yok...
Milli Takım EURO 2020 Grup Elemeleri son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşma sonrası teknik direktör Şenol Güneş yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:
'2-0 ile başlamıştık, 2-0 ile bu yılı bitirdik. İstanbul'da daha çok zorlanmıştık, burada sürprize izin vermeden kazandık. Genel olarak istekli, iştahlı, 3 puanın kazanılması gerektiğini düşünerek oynadı oyuncularımız. Hepsine teşekkür ediyorum. Ahmed Kutucu'nun yaşına bakarsak, kendine güveni var, gayreti var, olumlu görünüyor. Mert Müldür'ü oynatamadık, sakatlığı vardı. Elimizde bir kadro var, yenilerinin girip girmeyeceğini göreceğiz. 23 kişilik bir kadro ve rekabet olacak. Bizim gizli işimiz yok, kafamızın arkasında bir şey olamaz. Ülke bizi bu kutsal göreve hizmet için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, buraya gelene kadar katkı yapan oyuncular var, yine gelebilecek oyuncular var. En iyi oyuncularla gideceğiz.'
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