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Şenol Güneş bir ilkin peşinde

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile yapacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'nın bu büyük futbol organizasyonunda en yüksek puanına ulaşmış olacak

AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında yarın Fransa'nın Monaco ekibine konuk olacak Beşiktaş, bu karşılaşmaya tarihi bir başarıya imza atmak için çıkacak. Grubundaki ilk iki karşılaşmasını kazanan ve 6 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, yarınki karşılaşmayı kazandığı takdirde, 7. kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanına ulaşacak.

İlk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, evinde ise Leipzig'e 2-0 üstünlük kurdu. Monaco'yu yenmesi durumunda üst üste 3. galibiyetini alacak siyah-beyazlı ekip, 9 puana ulaşarak en iyi performansına imza atacak.

Şu ana dek en çok 7 puan topladı
Beşiktaş, daha önce 6 kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti.
2003-2004'te Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da aynı puana ulaştı. Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, 4 beraberlik sonunda yine 7 puanı hanesine yazdırdı.
Siyah-beyazlı takım, Monaco karşısında olası galibiyetiyle 3 maçta en yüksek puan rekorunu kırma başarısı gösterecek.

Beraberlikte rekorunu tekrarlayacak
Beşiktaş, Monaco ile berabere kalırsa 2003-2004 ve 2016-2017'deki başarısını tekrarlayacak. Siyah-beyazlı ekip, olası beraberlikte söz konusu sezonlardaki gibi 7 puana ulaşacak.

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki performansı
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardaki performansı şöyle:

Sezon Maç G B M AG YG Puan
2017-2018 2 2 0 0 5 1 6
2016-2017 6 1 4 1 9 14 7
2009-2010 6 1 1 4 3 8 4
2007-2008 6 2 0 4 4 15 6
2003-2004 6 2 1 3 5 7 7
2000-2001 6 1 1 4 4 17 4
1997-1998 6 2 0 4 6 9 6

Siyah-beyazlılar, bir ilke daha yakın
G Grubu'ndaki ilk 2 maçı kazanarak bunu başaran ilk Türk takımı olan Beşiktaş, Monaco karşısında bu unvanını daha da geliştirmeye çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan ilk Türk takımı olacak.

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