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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.11.2019 - 12:42, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda açıklamalarda bulundu.

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ben yaptım değil biz yaptık. Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Ettim ama bir kez daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Biz hep birlikte başardık."

'Benim elimden paramı aldılar'

"Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar."

"Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız."

"Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin."

"Burada kalır mıyım onu da bilmiyorum. İşler gidiyor şimdi iyi, kötü gidince belli olmuyor."

"Ben çalıştırdığım kulüplerde, para bana kirli geldiği için, para işine girmeden sadece fikrimi söyledim. Oyuncu, hoca, başkan düzenini korumalıyız. Bu düzenin bozulmaması lazım."

Arda Turan'ın biz yok ettik

"Merih veya Çağlar, Burak... Bizde şu an olmayan dünya markası Arda. Biz birlikte yok ettik onları. Yaş itibarıyla bir yere geldi.Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda idi."

"Beni hiç tanımayan adam bana hakaret ediyor. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Bu badirelerden böyle geçtim. Her kayıplar yeni kazançlar getirdi, manevi olarak."

"Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Belki etmeyenler vardır."

"Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz" 

"Yönetimlere de hak veriyorum. Kamuoyunu susturmak için fırsat gelince değerlendiriyorlar. Sonrasında hak da verdim onlara ama sezon sonu yine alınmadı."

"Sahaya gelen insan o parayı verip gelebilmeli. Ortalama seyirci sayımız artmalar olsa da hala düşük. Ekonomik sosyal sıkıntıları olan şehirler var. İnsanlar oraya gergin gelince o sahaya da yansıyor."

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