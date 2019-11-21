Şenol Güneş: Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar

Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şenol mu yaptı, Fatih mi yaptı, Lucescu mu yaptı? Milli takımda bir başarı varsa ben yaptım değil biz yaptık. Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Ettim ama bir kez daha edeyim. Etmeyenler de vardı. Milli Takımın başarısı hepimizin başarısıdır. Biz hep birlikte başardık."

'Benim elimden paramı aldılar'

"Gariban biri varsa onu iyi dinlemek lazım. Sosyal sorumluluk projemi de böylece yerine getirmiş oluyorum. Benim elimden paramı da aldılar 2 yılımı da aldılar ama ben işime devam ettim. En iyi paramı da şimdi alıyorum. Bana paracı diyenler ülkeyi soyuyorlar."

"Üretimde sıkıntımız var. Yeni nesil futbolcular üretebilmek, yetiştirebilmek için akademi dediğimiz fabrikaları yapmak zorundayız."

"Cenk 20 küsür milyona gitti, Yusuf 10 küsür milyona gitti. Her giden döviz getiriyor sana. Sonra yabancı yerli konuşuyoruz. Bu gidince döviz geliyor, yabancı gelince döviz veriyorsunuz. Hani biz Türk ekonomisini koruyorduk? Korumak istiyorsanız, üretin dışarı gönderin."

"Burada kalır mıyım onu da bilmiyorum. İşler gidiyor şimdi iyi, kötü gidince belli olmuyor."

"Ben çalıştırdığım kulüplerde, para bana kirli geldiği için, para işine girmeden sadece fikrimi söyledim. Oyuncu, hoca, başkan düzenini korumalıyız. Bu düzenin bozulmaması lazım."

Arda Turan'ın biz yok ettik

"Merih veya Çağlar, Burak... Bizde şu an olmayan dünya markası Arda. Biz birlikte yok ettik onları. Yaş itibarıyla bir yere geldi.Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda idi."

"Beni hiç tanımayan adam bana hakaret ediyor. Ürettiğimizi tüketmeyelim. Bu badirelerden böyle geçtim. Her kayıplar yeni kazançlar getirdi, manevi olarak."

"Bizim asıl hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak, oradaki finallere gitmek. Milli Takım'ın başarısı hepimizin başarısıdır. Başarı için adam aranıyor. Hep birlikte başardık. Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür ediyorum. Belki etmeyenler vardır."

"Kagawa'nın alınmasını çok istediler, ben istemedim ve futbolcuların paralarının ödenmesini istedim. Bir takım elbiseniz var, bir tane daha pantolon alıyorsunuz, onun yerine gömlek alın, gömleğiniz yok. Parayı vermezsen, yabancı futbolcu zaten oynamaz"

"Yönetimlere de hak veriyorum. Kamuoyunu susturmak için fırsat gelince değerlendiriyorlar. Sonrasında hak da verdim onlara ama sezon sonu yine alınmadı."

"Sahaya gelen insan o parayı verip gelebilmeli. Ortalama seyirci sayımız artmalar olsa da hala düşük. Ekonomik sosyal sıkıntıları olan şehirler var. İnsanlar oraya gergin gelince o sahaya da yansıyor."

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