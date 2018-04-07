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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şenol Güneş: “Başkanımız sağolsun, açıklaması sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik”
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Futbol
07.04.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: “Başkanımız sağolsun, açıklaması sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik”

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Şenol Güneş: “Başkanımız sağolsun, açıklaması sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-1 biten Göztepe maçının ardından konuştu. Demba Ba’nın çok etkili olduğunu söyleyen Güneş, “Başkanımdan Allah razı olsun. Açıklaması sayesinde Demba Ba’yı 3 kişiyle kontrol ettik. Başkanın açıklaması çarpıtıldı” derken, hedeflerinde şimdi Akhisar maçının olduğunu ifade etti.

Göztepe karşısında alınan 5-1’lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Saha ve seyirci avantajıyla kazanmak istediklerini söyleyen Güneş, “Bu sezon lige çıkan ama oldukça iyi başlayıp çok puan toplayan Göztepe’yle karşılaştık. İşimizin zor olacağını düşündük. Gol gelene kadar da bunu gördük. Gol sonrası ibre bize döndü. Bütün oyuncular iyi niyetli ve basit oynadı. Bizim daha fazla olmak üzere karşılıklı pozisyonlar vardı. En büyük hatamız savunmadan çıkarken basit hataların yapılması oldu. Bunun dışında iştahlıydık. Son bölümde kompakt oyundan biraz koptuk ama seyircinin büyük desteğiyle 5 golle kazandık. Göztepe’nin aldığı bu sonuç, Göztepe’nin kalitesini göstermiyor. Daha iyi sonuçlar alacağını bildiğim bir takım Göztepe” açıklamasını yaptı.

Larin çok hareketli bir oyuncu ancak eksikleri var”

İlk maçında gol atan Cyle Larin’le ilgili konuşan Şenol Güneş, “Takımda her oyuncu oynayabilir ve bekleyebilir. Larin bizim için genç ve eksikleri olan bir oyuncu. Ancak çok hareketli bir futbolcu. Bunu da kısa sürede gösterdi. Hem rakibe baskı yaptı hem de pozisyon aradı. Yine de eksikleri var. Bugün yakaladığı ilk pozisyonu gol yaptı. Bu durum olumlu. Ama Mustafa Pektemek gol atmadı ama olumluydu. Vida da olumlu oynadı. Beklediğimizin altında olan oyuncularımız var ve onların da eksiklerini gidermesini bekliyoruz” dedi.

Bugün sahada alternatif oyuncularının az olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Gökhan’ı riske etmemiz gerekiyordu bunu yapmamak için Vida’yı oyuna dahil ettik. Babel’i sağ açığa alabilirdik ama burada zorlanıyor. Ortada Necip ve Medel’e çok yük bindi. İkisi de çok iyi oynadı. Göztepe’de Tayfur oyuna dahil oldu. Bunu kontrol etmek istedik. Mustafa çok iyi çalışıyor antrenmanlarda. Santrfor arkasında da oynayabiliyor. Larin santrforda oynuyor. Yediğimiz gol bizi tedirgin etti. Demba Ba bugün sahanın en iyi oyuncularından birisiydi. Vurduğu top direkten döndü. Başkandan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba’yı kontrol altına almak zorunda olduk! Öküz altında buzağı aradılar ve bu açıklamayı çarptırdılar. Beşiktaş bu oyuncuyu almak istese ve bizim maçta bu oyuncu bilerek oynamasa, Beşiktaş gidip bu futbolcuyu alır mı? Güvenmeyeceğin bir futbolcuyu alır mısın? Böyle bir şey doğru değil. Birkaç gün yazıldı şimdi unutulur” diye konuştu.

“Necep-Medel ikilisi çok iyi oynadı”

Ligde en fazla hücum eden ancak rakiplerin bazılarından daha az gol atan takım olduklarını söyleyen Şenol Güneş, “Bu da hücumda yakaladığımız pozisyonları gole çevirmede sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Başakşehir maçında rakip 10 kişi kaldı ama 1 şut atamadık. Bugün rakip 10 kişi kaldı ve pozisyon sayımız daha da yükseldi. Başakşehir maçında sadece Atiba’nın şutu vardı. Bugün bütün oyuncuların iyi niyeti vardı. Beşiktaş böyle basit oynamayı becerdikçe daha da iyi olacak. 6 oyuncumuz yoktu ama kimin oynadığından çok oynayanların ne verdiği önemli. Şu anda ligle ilgili hiçbir muhakeme yapmam. Göztepe maçını kazandığımız için mutluyuz. Şimdi Akhisar maçına hazırlanacağız” dedi. Necip-Medel ikilisinin çok iyi oynadığının altını çizen Güneş, “Necip-Medel çok iyiydi. Asistler öncesindeki paslarda çok etkili oldular. Hafta içinde takımın durumuna bakacağız. Akhisar maçında netice alacak oyuncular kimse onlar oynayacak. Benim işim zorlaştı şimdi. Yoklukta takım yapmak daha kolay ama çoklukta takım yapmak daha zor. Sakatlığı olan Vagner var şu anda” ifadelerini kullandı.

“Talisca’nın kalmasını isterim”

Talisca’nın kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, “Talisca’nın kalmasıyla ilgili benim cevap vermem doğru değil. Teknik olarak kalmasını isterim. Bu transfer konusu bizim dışımızda. Daha farklı kazanabileceğimiz maçlar da oynadık bu sezon. Konya ve Bursa’da koparamadık. Bizim takıma yakışan güzel futbol oynamak ve gol yemeden kazanmak” dedi.

Beşiktaş’ın ilk yarıda fazla puan kaybetmesinin Şampiyonlar Ligi ve milli maçların etkili olduğunu söyleyen Güneş, “Milli takım sonrası çok etkilenen oyuncular oldu. Bayern Münih maçından yıpranmış şekilde çıkıp Başakşehir maçına çıktık. İkinci yarıda kayıp puanlarımız var. Bursa ve Konya’yı yenmemiz gerekiyordu. 7 puanlık kayıp, büyük kayıp ikinci yarıda. Şu anda 4 puan gerideyiz. Bunlara bakmadan işimizi yapacağız” diye konuştu.

Talisca’nın çok istekli bir futbolcu olduğunun da altını çizen Güneş, “Talisca’nın değişimiyle ilgili bir durum var. Hatta yediğimiz golde onun hatası var. Baskı yaptığı zaman daha da iyi olacak. Hala eksikleri olduğunu düşünüyorum. Gol atacağını hissettiren bir oyuncu. Bazı oyuncular gol atmasa bile gol beklersiniz, bazı oyuncular gol atsa bile atmadı dersiniz. Talisca çok istekli ve coşkulu. Yeter ki istesin, her yerde oynar” diyerek sözlerini tamamladı.

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