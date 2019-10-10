Şenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriŞenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''
GeriFutbol Şenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Şenol Güneş'in konuşması;

Bu maçta kazanmaya yönelik ne yapabiliriz onu düşünüyoruz. Arnavutluk, bu maçı final olarak görüyor. Biz de öyle görüyoruz. Sahada yürekli, çok koşan, birbirine yardım eden bir takım olacağız. Herkesin coşkulu olacağı, keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum.

''İKİ MAÇTAN 4 PUAN YETERLİ OLABİLİR''

2 maçta en güzeli 6 puan ama 4 puan da bizim için yeterli olabilir. Burada kazanıp, orada beraberlik de güzel olabilir. Her türlü sonuçta yarış devam eder ama avantajlar olabilir, bu avantajı yakalamak istiyoruz. 

Kadro olarak bugün antrenmanımız var, yarın netleşecek ama olasılık olarak baktığınız zaman daha çok birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğim. Arkasında da Fransa maçı var.

İşte A Milli Takımımızın lejyonerleri...

 

''EMRE SÜREKLİ ABİ GİBİ YANINDA''

Emre, sürekli Ozan Tufan'ın abi olarak başında. Etkiliyor onu, bazen nasihatlarda bulunuyor, bazen kendi haline bırakıyor. Yanlış anlaşılmalara neden olmamak lazım. Oyuncularımızın duygu kırılmasını istemiyorum.

Taraftarımızı yarın Milli Takım maçında Kırmızı-Beyaz görmek istiyorum. Onların maça gelmesini bekliyorum. Tüm kulüplerimizin renkleri güzel ama yarın Kırmızı-Beyaz olmanızı rica ediyorum.

Türkiye, parçalanmaya çalışılırken yeniden küllerinden doğdu Mustafa Kemal, silaj arkadaşları ve halkımızla birlikte. Savaşı kimse istemez, ben de istemem. Türkiye, insan olarak, millet olarak sevgiden ve saygıdan yana. Nice insanlarımız bunun çok güzel mesajları var.

''TÜRKİYE BÜYÜK BİR ÜLKE, BİZ FİGÜRAN DEĞİLİZ!''

Savaşı kimse istemez. Savaş bize saldırıldığı için oldu. Bizi rahat bıraksınlar, biz işimizi yapalım. Kendi ülkelerinde savaş çıkartmak isteyenler bizi birbirimize öldürüyorlar. Türkiye, saygıdan ve sevgiden yanadır. Biz ne olursa olsun gelsin derken teroristleri, insanları öldürenleri bahsetmiyoruz. Onları kimse istemez. Kendini savunan ülke durumu olmaktan bıktık artık. Biz sınırları içinde yer almayı isteyen bir ülkeyiz. Savaştan ne kazanacağız? Bu çocukların günahı ne ya? Çocuklarımız orada savaşıyor, onların yanındayız. Savaş nerede olursa olsun kötü bir şeydir. Savaşın olduğu yerde, insanların öldürüldüğü yerde zaten hiçbir şey konuşulmaz.

Türkiye oyun oynamıyor, oyun çevirmek isteyenler bizi figüran olarak kullanmaya çalışıyor. Bizi figüran olarak kullanıyolar. Türkiye oyuncak değildir, büyük bir devlettir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şenol Güneş: ''Biz figüran değiliz, Türkiye büyük bir ülke!''
Osaka, olimpiyatlarda Japonya için yarışacak!
En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk
Nagatomo attı, Japonya farklı kazandı