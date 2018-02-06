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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Şenol Güneş: Barışmak istemiyorum; çünkü kavga etmedim
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Futbol
06.02.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Barışmak istemiyorum; çünkü kavga etmedim

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Rakip iyi niyetli ve sert oynayan bir takım. Biz de bu kadar dirençli bir takıma karşı iki maçta da galip geldik." dedi.

Güneş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra düzenlenen basın toplantısında, rakibe oranla daha fazla pozisyon üreten ve gol atmaya daha yakın takım olduklarını vurgulayarak, oyuncularını kutladı.

Siyah-beyazlı futbolcular Vagner Love ve Jeremain Lens'in performanslarını değerlendiren Güneş, "Lens'e kızmamın sebebi, ondan ümidi kestiğim için değil, girdiği pozisyonu gole çevirmesi gerektiği içindi. Gayreti var ama oyun olarak daha üst seviyede oynamasını bekliyorum. Love ise aramıza yeni katıldı. Niyeti, katılımı iyi, futbolu biliyor ama takım uyumu henüz oturmadı. Pozisyon da buldu ama atamadı. Bazen insanın basireti bağlanır. Daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Daha üst seviyede oynamasını bekliyorum, o da bunu yapacaktır." diye konuştu.

Güneş, çeyrek final ilk maçı sonrasında yaptığı ayakkabı açıklaması ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili sorulan bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu tip konuları konuşmak bana yakışmaz. Geçen maçtan sonra söylediklerimde de herhangi bir kastım yoktu. Medya kanalıyla bunu fazla magazinde tutarak hakarette bulunmuşum gibi gösterildi. Sonra bana hakaretler başladı, hiç cevap da vermedim. Konuşmalarım duruyor, girdiğiniz zaman görürsünüz. Onu bir aşağılama olarak düşünmedim. Böyle algılandıysa özür dilerim. Hiçbir zaman öyle bir düşüncem yoktu, bunu açıklamaya da gerek yok. Çünkü kendi oyuncuma, herhangi birine veya antrenöre hiçbir saygısızlık yapmayacağımı herkes bilir. Bu çok speküle edildi. Bunu magazin malzemesi yaparak gündeme soktular. Maalesef televizyonlar bunu seviyor. Ayakkabı tabii ki vereceğiz. Birbirine canını veren, birbirine güvenen insanların, eksik olduğu zaman ayakkabı vermesi normal ama size saygısızlık yapıldığı söyleniyorsa, size hesap görmeye gelirse, o zaman saygısızlık kime yapılıyor. 50 yıldır futbolun içindeyim, kimseye kastım veya kötü niyetim yok. Konuyu uzatarak, kavga ettirerek, sonra barışın demek çok seviyesiz bir şey, bunu kabul edemiyorum. Kavgalık bir durum zaten yok, ben sadece düşüncemi söylüyorum. Bunlardan prim yapacak bir adam değilim, bunlara ihtiyacım da yok. Mevlana'nın (Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, bazen diyorum ki sus bitsin) diye güzel bir sözü var. Çünkü konuşunca bir şey çıkmayacak, sadece malzeme olacaksınız. Yakışmaz, doğru bir şey değil. Ama barışmak da istemiyorum çünkü kimseyle kavga etmedim, etmem de. Bu konuyu uzatmaya gerek yok."

Şenol Güneş, ayrıca 3 kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Tüm oyuncuları oynatmaya çalışıyorum. Bu zor dönemde geçerken istediğimiz seviyenin altındayız, bunu kabul ediyorum. Kendimize güveniyoruz, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Camianın beklentilerini biliyoruz. Sahada başarılı olmak, sonuç almaktan geçer gibi duruyor ama herkesin beğenisini kazanmak, üstün oynamak ve düzgün olmak önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş: Barışmak istemiyorum; çünkü kavga etmedim

ÜMİT ÖZAT: "BİZ DE MASAJ MASASI VERDİK"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, oyunun ilk 15 dakikasında Milinkovic ile net iki pozisyona girdiklerini dile getirerek, "Biri gol olsa maç farklı yerlere gidebilirdi." dedi.

Beşiktaş'ı tebrik eden Özat, "Yediğimiz golde verilmeyen net bir faul var, bu da direncimizi kırdı. Bir maç kaybettik ama Rahmetullah Berişbek, Mert Çetin ve Taha Demirtaş gibi 3 genç oyuncu kazandık. Türk futboluna ve kulübümüze yeni oyuncular kazandırdık." yorumunu yaptı.

Yarından itibaren ligde oynayacakları karşılaşmaya odaklanacaklarını vurgulayan Özat, "Gençlerbirliği tribünlerinin her maç en az bu kadar dolu olması lazım. Ankara'da üvey evlat muamelesi görmek kabul edilebilir bir şey değil. İkinci gelişimden sonra yapılan takviyelerle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta skorun önemi yoktu, böyle maçlar gelişeceğiniz maçlardır. Taraftarları oyuncularımın yanında görmek istiyorum çünkü bir tane Gençlerbirliği var. Gençlerbirliği, Süper Lig'de olmak zorundadır, bu da taraftarsız olmaz. Bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. İç sahada oynayacağımız iki lig maçında en az 4 puan almalıyız." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, Şenol Güneş ile yaşanan gerginlikle ilgili soruya ise "Benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir. Bugüne kadar hiçbir kavganın başlangıcı olmadım. Taraftar gerekli cevabı verdi. Bizden de masaj masasını istediler, gönderdik helali hoş olsun. Biz de bunun lafını mı yapalım." şeklinde cevap verdi.

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