Şenol Güneş: 'Benim yerime biri lazım, bunu yazın'

Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz." dedi.



Müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, İzmir'in futbol kenti olduğunu belirterek, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in takımı Süper Lig'e kadar taşıdığını ve takımın başına işini çok seven, çalışkan bir teknik adamı getirdiğini söyledi.



Güneş, golü erken bulmalarının kendilerine avantaj sağladığını vurgulayarak, "İkinci yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Goller bulduk, gereksiz bir pozisyonda gol yedik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bir de avantajımız, bazı oyuncuları yoktu, tabii ki kadroları dar olduğu için eksik oyuncular önemli oyuncular." diye konuştu.

Güneş, takımıyla ilgili yapılan yorumlar konusundaki soru üzerine şöyle konuştu:

"Futbol yoruma açık, herkes kendi yorumunu yapıyor. Saygısızlık olmadıktan sonra saygıyla karşılarız. Evet sonuçlara bakarken bazen saldırıya geçiliyor, sadece şahsımla ilgili değil, bütün kulüplerde olan bir şey. Bizim kültürümüzle ilgili. Çocuğumuzu severken bile döveriz. Bu genel kültürden spor kültürüne yansıyan bir olay. Puan kaybedince eleştiri olacaktır ama biz eleştiriyi durum tespiti için değil de kızdıklarımızı yok etmek için kullanıyoruz."



Güneş, 6-9. haftalardaki 4 maçta kaybettikleri puanların kendileri için kötü olduğunu belirterek, "Pazartesi-salı günleri maçlar oluyor, cuma günü maç oynuyorsunuz. Yine aynı şey olacak, Akhisarspor maçını cuma günü oynayacağız. Milli maç sonrası cuma günü oynayacağız. Bunu suçlamak için söylemiyorum, bunun etkileri de vardır." ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE VE CANER YORUMU

Kişi ve kurumların sonuçlar üzerinden değerlendirildiğini anlatan Güneş, "Şimdi Fenerbahçe'ye kızanlar, tam bulmuşlar zamanı üzerine yükleniyorlar. İyiyken, kötüyken de aynı şeyi söylemek lazım. Bize çok ağır eleştiri yaparken... Örnek vereyim Caner'in ceza alması için uğraşanlar, Caner'e fazla verildi diye bu sefer uğraşıyorlar. İnsanlar kendi durumlarını karıştırıyorlar, neyse bu konulara neden girdim ben şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

"USTA ÇIRAĞI GEÇTİ, BAŞLIĞI ATILACAK"

Güneş, eski yardımcısı Tamer Tuna ile rakip olduklarının hatırlatılması üzerine, "Kendisi her şeyi konuşabileceğimiz, her konuya açık olan bir arkadaşımız, o yüzden inşallah başarılı olur. İşin başında ama işi kolay değil. Ama şu ana kadar iyi işler yaptı." dedi.



"Biz kaybetseydik, çırak ustayı geçti, şimdi usta çırağı geçti başlığı atılacak." diyen Güneş, "Şartlar itibarıyla Beşiktaş'ın yenmesi normal. Tam tersine rakip de bizi yenebilirdi. Tek başına Tamer hocanın başarısı değil, tek başına onun eksikliği değil." diye konuştu.

Güneş, Tamer Tuna'nın kendilerine geçmişte katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:



'BANA YARDIMCI LAZIM DEĞİL, ASLINDA BENİM YERİME BİRİ LAZIM'

"Şimdi bizim öyle bir eksikliğimiz var diye birileri bir şeyler söylüyor ama biz öyle bir şey söylemedik. Herkes bizim yanımıza illa birini... Bana yardımcı değil ama birilerine yardımcı lazımsa onu alırım yani. İsteyen varsa söylesin, bunu al desin, ben de onu bileyim. İlla yanıma birini sokmaya çalışıyorlar. Biz maç kazanınca böyle bir sorun yok, kaybedince yanına yardımcı lazım. Yani bana yardımcı lazım değil, aslında benim yerime biri lazım. Onu da buluruz, yarın başlığı atın siz, hocanın yerine biri lazım. İyiyken yazın da kötüyken zaten yazacaksınız."

Fenerbahçe'nin yarışta olduğunu düşündüğünü dile getiren Güneş, "En kötü dönemini yaşıyor belki o yönden ama hiç değişiklik olmadan hocasıyla, yönetimiyle devam edip olabilir, tüm çözümleri onlar bilir. Her takım yarışta, altta olan takımlar da dahil." şeklinde görüş belirtti.