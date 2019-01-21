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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.01.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Şenol Güneş bakın ne yaptı! Burak Yılmaz...

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Şenol Güneş bakın ne yaptı! Burak Yılmaz...

Akhisar maçında taraftardan tepki gördüğü için üzgün olan Burak Yılmaz’a, hocası Şenol Güneş’ten faklı destek geldi.

 

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, ilk maçında Beşiktaşlı taraftarların hedefi olmuştu. Akhisarspor’la oynadıkları mücadelenin öncesi, sırası ve sonrasında konuk tribünde yer alan Siyah- Beyazlılar’ın tepkisini çeken 33 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda oyundan alınırken üzgün bir görüntü sergilemişti.

Karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının teselli ettiği başarılı oyuncuyla önceki günkü idman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş’in özel bir görüşme yaptığı bildirildi.

ARTIK BEŞİKTAŞ FORMAYI GİYİYORSUN
Deneyimli futbolcuya Beşiktaş formasıyla başarılı olacağını bildiğini söyleyen Güneş, “Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin. Senin profesyonelliğine güveniyorum. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum. Taraftarın tepkisine takılı kalman doğru değil. Bu durumun da birkaç gol attıktan sonra değişeceğini düşünüyorum. Çünkü sen artık Beşiktaş forması için çaba gösteriyorsun” dediği öğrenildi.

YENİ HEDEF ERZURUM
Yıldız ismin de teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen bu sözlerin ardından hocasına kendisine güvendiği için teşekkür ettiği belirtildi. Takım çalışmalarındaki hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Burak Yılmaz, gollerine cuma günü Erzurumspor’la oynayacakları maçla birlikte başlamayı hedefliyor.

Güç eksiğini yaptığı özel idmanlarla kapatmaya çalışan Burak, Vodafone Park’taki mücadelede bulacağı gollerle taraftarıyla barışmak istiyor. (Fanatik)

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