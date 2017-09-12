Şenol Güneş, Avrupa'da rekor kıracak

Siyah-beyazlı ekibin başında 3. sezonuna giren ve bu dönem içinde 18 kez Avrupa kupalarında sahada yer alan Güneş, yarınki mücadeleyle Mircea Lucescu ile ortak olduğu rekorun tek sahibi olacak. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 27 gol gördü.

Lucescu'yu geçecek

Siyah-beyazlı takımı son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyan ve kulüp tarihinde önemli başarılara imza atan Güneş, 2016-2017'de Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Olympique Lyon ile İstanbul'da oynanan maçta Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olmuştu. Beşiktaş'ta 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında görev yapan ve şu an A Milli Takım'ın başında bulunan Lucescu, 18 Avrupa kupası maçında sahaya çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Lucescu'nun görev yaptığı 2 sezondaki 18 mücadelede ise rakiplerini 6 kez yendi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Lucescu yönetiminde Avrupa kupalarında 24 gol kaydedip, 22 gol yedi.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç

Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın başında 6 kez sahada yer aldı. Süper Lig'in 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı takımı şampiyon yapan tecrübeli teknik adam, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımın başında yer aldı. Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa'nın en büyük organizasyonunda birer galibiyetin ve yenilginin yanı sıra 4 beraberlik aldı ve grubu 7 puanla tamamladı. Bu arada Porto maçıyla Beşiktaş'ın başında 7. kez Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacak Güneş, siyah-beyazlı takıma bu organizasyonda en çok maç oynatan teknik direktör unvanını da elde edecek.

Avrupa Ligi'nde 12 maç

Beşiktaş, Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde de 12 kez mücadele etti. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 4 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.

Güneş yönetimindeki Beşiktaş maçları

Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Sonuç

2016-2017 Şampiyonlar Ligi Benfica 1-1

Dinamo Kiev 1-1

Napoli 3-2

Napoli 1-1

Benfica 3-3

Dinamo Kiev 0-6

Avrupa Ligi Hapoel Beer-Sheva 3-1

Hapoel Beer-Sheva 2-1

Olympiakos 1-1

Olympiakos 4-1

Olympique Lyon 1-2

Olympique Lyon 2-1 (6-7 Pen)

2015-2016 Avrupa Ligi Skenderbeu 1-0

Sporting Lizbon 1-1

Lokomotiv Moskova 1-1

Lokomotiv Moskova 1-1

Skenderbeu 2-0

Sporting Lizbon 1-3