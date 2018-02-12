Şenol Güneş: Artık durmak yok
Şenol hoca, Karabük zaferi sonrası oyuncularını, “Gerçek futbol kimliğimiz işte bu. Olumlu ve çok pas yapıp sürekli kaleyi düşündük ve sonuca ulaştık. Her zaman böyle yapmamız şart. Kalan periyotta yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz” sözleriyle tebrik etti.
Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Şenol Güneş, Karabükspor karşısında aldıkları 5-0’lık galibiyetin ardından adeta mest oldu.
Tecrübeli teknik adam, Vodafone Park’taki mücadelenin sona ermesinin ardından soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik eden Güneş’in, “Gerçek futbol kimliğimiz işte bu. Olumlu ve çok pas yapıp sürekli kaleyi düşündük ve sonuca ulaştık. Her zaman böyle yapmamız şart. Bu maçta herkes yüreğini ortaya koydu ve kazandık. Bu sezon çok puan kaybı yaşadık. Artık durmak yok. Kalan periyotta yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz” sözlerini kullandığı öğrenildi.
‘Herkes elinden geleni yapacak’
Ligdeki Karabük zaferi sonrasında 3 kulvarda yoğun bir fikstüre girecek olmalarından da bahseden Şenol hocanın, “Herkes elinden geleni yapacak. 1 aylık periyottaki performansımız kaderimizi belirleyecek. Bu süreçten en iyi şekilde çıkmamız şart” diyerek sözlerini tamamladığı kaydedildi. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle