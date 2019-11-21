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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Şenol Güneş: Arda Turan'ı biz bitirdik

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda Arda Turan hakkında konuştu. Güneş, "Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik." dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, Arda Turan'ın kendisini bitirdiği yönündeki yorumlara katılmadığını ifade ederek, "Dünya markası olan Arda Turan'ı el birliğiyle biz bitirdik." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'in Arda Turan açıklamaları şu şekilde;

"Arda Turan kendi kendine bitmedi, biz hep beraber, el birliği ile dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik, tükettik. Barcelona'da Arda'nın evine gidip yatan kalkanlar, bugün başka şeyler söylüyor. Türkiye'de hem temsilde hem futbolda hem yetenekte en iyisi Arda idi. Merih veya Çağlar, Burak... Bizde şu an olmayan dünya markası Arda."

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