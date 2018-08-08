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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.08.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Şenol Güneş açıkladı! Vida transferi...

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Şenol Güneş açıkladı! Vida transferi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın konuk edecekleri Avusturya temsilcisi LASK Linz'i gol yemeden mağlup etmenin tur için önemli olduğunu söyledi.

Güneş, futbolculardan Jeremain Lens ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, oynanacak iki maç sonunda tur atlayan takımın belli olacağını belirterek, "Avrupa'daki her maç önemli. İlk maçta gol yemeden kazanmak bir avantajdır." dedi.

LASK Linz'in iyi kapandığını ve hücumu da aynı şekilde gerçekleştirdiğini vurgulayan Güneş, "Rakibin avantajı, 3-4 yıldır birlikte oynayan oyunculardan oluşması. Oyun disiplinleri iyi. İyi kapanarak çıkmayı bilen bir takım. Dikkatli olmalıyız. Sabırlı olmalıyız. Savunma anlayışını kırabilmek ve gol atarak kazanmak için çok çalışacağız." diye konuştu.

- Transfer konusu

Transfer konusundaki soruyu yanıtlayan Güneş, ağustos ayının sonuna kadar sürelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kadroya takviye yapmak için şartların oluşması gerektiğini anlatan Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Transfer konusunda ay sonuna kadar çok zaman var. Transferde bir gün de çoktur 30 gün de azdır. Transferin olması için ekonomik şartların oluşması lazım. Sabırlı olmak lazım. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Almak istediğiniz kişiler gelmeyebilir. Yönetimin bize verdiği görev, eldeki oyuncularla çalışıp başarılı olmaktır. Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla el ele vererek taraftarlarımızın istediği Beşiktaş'ı ortaya sürmek istiyoruz."

Sezonun yeni başladığına dikkati çeken Güneş, "Camia olarak baktığınızda henüz havayı yakalamış değiliz. Sezona yeni girdik. Çalışmaya, tecrübeye, kaliteye ve maçlara bakarak oyuncu değerlendirmesi yapacağız. Takım, ligdeki 4-6 haftanın ardından çizgisini gösterir. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz. Bu turdan sonra bir mücadelemiz daha olacak. En iyi oyuncularla yarışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takımın genel durumunu değerlendirmenin erken olduğunu kaydeden Güneş, "Bunu söylemek için oyuncuların tamamının bir arada olması gerekiyor. Şu aşamada bu yarışı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Maçları kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Çok çalışarak, isteyerek tüm maçları kazanmayı istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol Güneş açıkladı Vida transferi...

- Vida'nın durumu

Transferde adı gündeme gelen Domagoj Vida ile ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, Hırvat oyuncunun bir sorunu olmadığını dile getirdi.

Takıma katılmasının ardından Vida'ya takımın bir parçası olacağını söylediğini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Vida'nın herhangi bir sorunu yok. Morali iyi, değerli bir oyuncu. Geçen sezon verimli ve uyumlu iki oyuncu vardı. Onların arkasında kaldı. Şimdi de takıma geç geldi. Direkt oynayabilecek bir oyuncu. Transferde onunla ilgili değerlendirme gelirse, şartlar uyarsa olabilir. Resmi bir teklifin gelmediğini söylediler. Transferde en çok konuşulan Vida olmuştu, en az konuşulan Fabricio gitti."

Şenol Güneş, hafif sakatlığı bulunan Adriano Correia'nın yarınki karşılaşmada oynayıp oynamayacağının son idmanın ardından netlik kazanacağını söyledi.

Güneş, kaleci Fabricio Agosto Ramirez'in ayrılmasının ardından Tolga Zengin'in daha fazla sorumluluk aldığı yönündeki soruya, "Bulunduğumuz şartlar onu daha istekli ve sorumlu hale getiriyor. Umarım şanssızlık yaşamaz. Bunu yaşamazsa bize çok katkı sağlar." diye konuştu.

Takımdan ayrılması gündeme gelen Alvaro Negredo'nun durumuna değinen Güneş, "Negredo çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. Kalırsa duygusal kırılması olmaz. Negredo satıldığında ekonomik yük düşüşe geçer, hem de para kazanabilirsiniz. İyi oyuncu, sıradan bir isim değil. Vagner Love da öyle. Onları oynasınlar diye aldık. Takımı taşıdıklarında kimsenin gitmesini istemem." diyerek sözlerini tamamladı.

- Lens: "Yarın maça iyi başlamak çok önemli"

Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Jeremain Lens, rakipleriyle iki ayaklı bir mücadele içine gireceklerini belirterek, "Yarın maça iyi başlamak çok önemli. Gol yemeden kazanmak bizim için iyi sonuç olacak. Takım içinde herkesin motivasyonu yüksek. Hepimiz Avrupa Ligi'nde kendimizi göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni sezon beklentileriyle ilgili soruyu yanıtlayan Lens, şunları söyledi:

"Geçen sezon, en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu anda öz güvenim yüksek, yapabileceklerimi biliyorum. Daha iyisini yapmam gerektiğini biliyorum. Benim için her maç önemli. Performansımı giderek yükseltmek istiyorum."

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