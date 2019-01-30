Şenol Güneş açıkladı: Quaresma ve Tolgay gidiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım." dedi.
Gökhan Töre'nin takımdan kalması halinde gidemezse oyuncuyu yeniden değerlendireceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Büyük takımların savunmasının çok değişmesini çok doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
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