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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şenol Güneş açıkladı! O isimler kadroda yok
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Futbol
01.06.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Şenol Güneş açıkladı! O isimler kadroda yok

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Şenol Güneş açıkladı! O isimler kadroda yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Özbekistan maçı kadrosunda baya değişiklik olabilir. Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut ve Okay’ın rahatsızlıkları var. Burak ve Hakan da olmayacak ayrıca” dedi. Öte yandan toplantı öncesi kendisine yapılan sürpriz doğum gününde pasta mumlarını üfleyen Güneş, dileğinin ise Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesi Şenol Güneş’e, basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü pastası kesildi. Pasta ve kendisine verilen hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Şenol Güneş, emeği geçen basın mensuplarına teşekkürlerini sundu. Pasta mumunu üflerken dilek tutan Güneş, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmayı dilediğini açıkladı.

“Alanya’da ilk maçımız”

Alanya’da ilk maçlarını yapacaklarını ifade eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Özbekistan ile A Milli seviyesinde ilk maçımızı yapıyoruz. Antrenörleri Şota Arveladze zaten bizim öğrencimiz. En iyi oyuncuları da forvetleri olarak gözüküyor. Yarın oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Dini, ekonomik ilişkilerimiz iyi. Sportif ilişkilerimizi de artırmak istiyoruz. Beklentim güzel bir maç olsun. Tabii kazanmak istiyoruz” dedi.

“Nihat Özdemir ve yönetimine başarılar”

Yeni TFF Başkanı ve yönetimine başarılar dileyen Güneş, “Önceki yönetimde başta Yıldırım Demirören, sonra Hüsnü Güreli başkanlık yaptı. Ali Dürüst, Servet Bey yine devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu bir hizmet yarışıdır. Ellerinden geldiğince iyi işler yaptılar. Yeni yönetime hayırlı olsun diyoruz. İçlerinde tanıdıklarım var. Yabancılık çekme durumumuz yok. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi. Hamit Altıntop oyunculuk kariyeri ve kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insan. Ona başarılar diliyorum ve elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bireysel becerileri yüksek olan bir kadromuz var”

Ellerinde bireysel becerileri yüksek olan bir kadro olduğunu belirten Şenol Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Elimizdeki kadroda bireysel becerileri iyi olan oyuncular var ancak bunun takım oyunu içerisinde de iyi olması gerekiyor. Topu dolaştıracak durumda değilseniz bireysel beceri kullanmanız gerekiyor. Biz birçok oyuncumuzu görmek istiyoruz. Yarın da öyle olacak. Değişiklikler olabilir. Hasan Ali, Mahmut, Burak, Hakan kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde yüzünü vermesini istiyorum. Bir iş yaparken o iş de taşlar yerinde giderken çok para kazanalım, işi iyi yapalım derken telaşlanıyoruz. Bazen ben de yapıyorum, kağıtları temizleyince bir sayfaya sığıyormuş. Geçen 4-0 bitirebileceğimiz maçı 2-1 bitirdik. Tecrübe, oyunculuk konularını değerlendireceğiz. Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek istiyoruz. Sabrın da ne olduğunu bilmiyoruz. Geçmişten örnekler vermek istemiyorum, tabii ki dersler çıkardık. Yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Sakatlığı olmayan, hazır olan oyuncuları sahaya çıkaracağız. Yunanistan maçında Emre’yi daha az oynatmayı düşünüyordum, pasla oynatarak oyunu yönetti. Biz yarına ve daha sonraya bakalım. Herkese çok teşekkür ederim. Bizim hobimiz çalışmak, fobimiz boşta durmak. Çalışmaya devam."

"Özbekistan maçı kadrosunda baya değişiklik olabilir"

Hazırlık maçlarında birçok oyuncu görmek istediklerine işaret eden Güneş, “Bizim için kısa zamanda Fransa ve İzlanda maçlarında kimlerin oynayabileceğine bakacağız. Kadromuz geniş şu anda. Özbekistan maçı kadrosunda da baya değişiklik olabilir. Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut ve Okay’ın rahatsızlıkları var. Burak ve Hakan da olmayacak ayrıca” dedi.

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