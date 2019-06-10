Şenol Güneş, 1976 yılını hatırlatıp tepki gösterdi! "Kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır"

Bu maçtan alınacak galibiyetin 2020 için avantaj sağlayacağını belirten Güneş, "Oyuncularımız tam bir takım disiplini ile oynayarak ilk 3 maçta bize 9 puan kazandırdı. Bu maçta alacağımız sonuç, 2020 için bize avantaj sağlayacaktır." dedi.

Şenol Güneş, İzlanda'ya girişte havalimanında yaşananlarla ilgili olarak, "Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün. Büyük devletler bununla uğraşmazlar. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz." diye konuştu.

Son yaşananlar nedeniyle İzlanda insanının kendisinde kötü bir izlenim bıraktığını belirten Güneş, "Burada 43 yaşın üstünde olan var mı? Biz futbola insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya şampiyonasında da sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da hikayesi vardır. Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976'da. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş. İzlanda insanları sıcak ve sempatikti ama şimdi o izlenim yok bende." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ise "Takımda moraller gayet iyi. Son Dünya Şampiyonunu yendik. İzlanda’yı da deplasmanda ilk defa yenmek istiyoruz. Tatsız olaylar oldu ama biz saha içine konsantreyiz. Üzücü bir olay yaşandı ama yine de bizim ülkemizin rövanşta misafirperverliğini göstereceğini düşünüyorum. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını aşacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından önce de ümitliydik. İzlanda maçı, Fransa maçından daha da önemli. İzlanda'yı yenip Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz." dedi.