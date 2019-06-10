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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Şenol Güneş, 1976 yılını hatırlatıp tepki gösterdi! "Kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır"
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Futbol
10.06.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Şenol Güneş, 1976 yılını hatırlatıp tepki gösterdi! "Kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır"

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Şenol Güneş, 1976 yılını hatırlatıp tepki gösterdi! "Kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci, EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında yapacakları İzlanda karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Bu maçtan alınacak galibiyetin 2020 için avantaj sağlayacağını belirten Güneş, "Oyuncularımız tam bir takım disiplini ile oynayarak ilk 3 maçta bize 9 puan kazandırdı. Bu maçta alacağımız sonuç, 2020 için bize avantaj sağlayacaktır." dedi.

Şenol Güneş, İzlanda'ya girişte havalimanında yaşananlarla ilgili olarak, "Evet bekletildik, evet terbiyesizlik yapıldı, bunu yapanlar düşünsün. Büyük devletler bununla uğraşmazlar. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz." diye konuştu.

Son yaşananlar nedeniyle İzlanda insanının kendisinde kötü bir izlenim bıraktığını belirten Güneş, "Burada 43 yaşın üstünde olan var mı? Biz futbola insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. İzlanda, Avrupa ve Dünya şampiyonasında da sempati topladı. Her ülkenin olduğu gibi onların da hikayesi vardır. Ben buraya 43 sene önce maça geldim, 1976'da. Saha aynı saha, şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş. İzlanda insanları sıcak ve sempatikti ama şimdi o izlenim yok bende." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci ise "Takımda moraller gayet iyi. Son Dünya Şampiyonunu yendik. İzlanda’yı da deplasmanda ilk defa yenmek istiyoruz. Tatsız olaylar oldu ama biz saha içine konsantreyiz. Üzücü bir olay yaşandı ama yine de bizim ülkemizin rövanşta misafirperverliğini göstereceğini düşünüyorum. Yarın kazandığımız takdirde yolun yarısını aşacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum. Fransa maçından önce de ümitliydik. İzlanda maçı, Fransa maçından daha da önemli. İzlanda'yı yenip Fransa galibiyetini taçlandırmak istiyoruz." dedi.

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