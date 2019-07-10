Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı
2006 yılından bu yana Fenerbahçe’de alt yapılarda görev yapan ve son olarak U21 Takımı’nın başında bulunan Şenol Çorlu ile yollar ayrıldı.
Sportif direktör Damien Comolli ile bir araya gelen Çorlu’ya sözleşmesinin uzatılmayacağı iletildi.
13 yıllık görev süresinde Çorlu, Merih Demiral, Yasir Subaşı, Barış Yardımcı, Melih Okutan, Tarık Çetin ve Beykan Şimşek gibi çok sayıda genç oyuncuyu kazandırmıştı.
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