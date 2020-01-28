Seni her zaman seveceğiz Kobe!

Spor Arena / Koray DURKAL - ABD’Lİ ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası 13 yaşındaki kızı Gianna ile hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi daha ölürken, ‘Black Mamba’ lakaplı ünlü basketbolcu, ardında zaferlerle dolu muhteşem bir kariyer bıraktı. Oyun stili, geriye doğru çekilerek attığı şutları ve bitip tükenmek bilmeyen enerjisiyle efsane oyuncu Michael Jordan’la karşılaştırılan Kobe Bryant, 23 Ağustos 1978’de Philadelphia’da doğdu. NBA ve Avrupa’da basketbol oynayan baba Joe Bryant, tek oğluna, çok sevdiği Japonya’nın Kobe kentinin meşhur bifteğinin adını verdi. Basketbolla 3 yaşında tanışan Kobe, üniversiteye gitmeden 17 yaşında NBA draftına katıldı. 1996 NBA draftında Charlotte Hornets tarafından 13. sıradan seçilse de sonra hemen Lakers’a takas edildi.

Chamberlain'e en çok o yaklaştı

Lakers formasıyla henüz 24 yaşında 3 NBA şampiyonluğu yaşayan yıldız basketbolcu, takım arkadaşı Shaquille O’Neal’ın parkelere vedasının ardından kariyerine iki şampiyonluk yüzüğü daha ekledi. Bryant, 34 yaşına geldiğinde NBA tarihinde 30 bin sayı barajını aşan en genç oyuncu unvanının sahibi oldu. · 2005-06 sezonunda Toronto Raptors’a karşı 81 sayı atan Kobe Bryant, NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia Warriors’ın efsane pivotu Wilt Chamberlain’den sonra bu alanda ikinci sırayı almayı başardı. · 2008 Pekin Olimpiyatları’nda ABD ile altın madalya sahibi olan basketbolcu, bu başarısını 2012 Londra’da da sürdürerek kariyerine iki olimpiyat madalyası ekledi. · 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Los Angeles’ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı’nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Kyrie Irving maçı terk etti

Lakers kariyeri boyunca 8 ve 24 numaralı formaları giyen Kobe Bryant’ın iki forması birden emekli edildi. Bu onura erişen tarihteki ilk ve tek oyuncu olan Bryant, iki formayla 10’ar sezon geçirdi. 8 numaralı formayla 16 bin 866 sayı atarken, 8 kez All-Star seçildi ve 3 NBA şampiyonluğu yaşadı. Black Mamba, 24 numaralı formasıyla ise 16 bin 777 sayı bulurken, 10 defa All-Star seçildi ve 2 NBA şampiyonluğu elde etti. · Kobe ile sıkça zaman geçiren ve onun mentörlüğünden faydalanan Kyrie ırving ölüm haberini alır almaz salonu terk etti. leBron James ise maçtan sonra haberi duyduğunda gözyaşlarına boğuldu. NBA’de dün yapılan maçların çoğunda oyuncular, Kobe’ye saygılarını göstermek için 24 saniye boyunca beklediler.

DÖRT ÇOCUK BABASIYDI

Dansçı Vanessa Laine ile 18 Nisan 2001’de Kaliforniya’da evlenen Kobe’nin bu evlilikten Natalia (2003), Gianna (2006), Bianka (2016) ve Capri (2019) isminde dört kızı bulunuyordu. Kazada Kobe ile aynı helikopterde bulunan Gianna da hayatını kaybetti.

KAZA NEDENİ SİS VE PİLOTAJ

Bryant dahil 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeninin, yoğun sise bağlı olarak pilotaj hatası olduğu açıklandı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın