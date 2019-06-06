"Seneye daha iyi olacağız"
Galatasaraylı Luyindama, yeni sezon öncesi umutlu konuştu.
DEVRE arasında G.Saray’a gelen ve Marcao ile birlikte iyi bir ikili oluşturan Luyindama, “Gelecek sezon daha iyi olacağız” dedi.
Fatih Terim’e övgüler yağdıran D.Kongolu savunmacı, “Geldiğimden beri Fatih Hoca’nın benim için bir baba gibi olduğunu söyleyebilirim. İyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon hazırlık kampından iyi bir şekilde çıkıp daha da ileriye götüreceğimizi umuyorum” dedi.
EN ÖZEL KUPALARIM
G.SARAY’dan önce de kupalar kazandığını belirten Luyindama, “Buraya geldikten sonra hemen Türkiye Kupası’nı ve lig kupasını kazandık. Bu kupaları kaldırmak benim için çok özeldi” diye konuştu.
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