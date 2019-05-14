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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
14.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Seneye bambaşka bir Fenerbahçe

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Seneye bambaşka bir Fenerbahçe

Ersun Yanal, sıkıntılı sezonda taraftar desteğine teşekkür edip başarı sözü verdi.

F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal, futbolcuların taraftara karşı boyunlarının bükük olduğunu belirtirken, “Deplasmanda bile tribünümüz doluydu. Hiçbir maçta yalnız kalmadık. Bu camiamızın büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

F.BAHÇE’ye destek amacıyla başlatılan ‘Fener Ol’ kampanyası için TV8’de düzenlenen gecede konuşan teknik direktör Ersun Yanal, taraftarlara teşekkür etti. Yanal, “9 branşta ilerleyen büyük bir sivil toplum örgütünün lokomotifinde koçluk yapıyorum. Böyle bir camianın başında olmak ve bu seneyi yaşamak çok ayrı bir duygu. Oyuncularım az önce buradan ayrılırken boyunları büküktü. Ben de duygulandım. Deplasmanda bile tribünleri doldurup hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan bu büyük camiaya layık olacağız” dedi.

Fenerbahçede dev transfer operasyonu başladı
Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu başladı!

Koç’tan Valbuena’ya büyük övgü

BAŞKAN Ali Koç da konuşmasının bir bölümünde Fransız yıldız Valbuena ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Küçük dev adam deniliyor kendisine... Kasımda kendisiyle baş başa yaptığımız bir konuşma vardı. Kalbindekilerin hepsini dökmüştü. 40 yıllık Fenerbahçeli gibi savaşıyor. Gücü yettiği kadar hep mücadele ediyor, kimi zaman 90, kimi zaman 70 dakika... Kaybetmeye tahammülü yok. Şanslıyız ki bu ruhta, bu karakterde bir oyuncumuz var. Çok mutlu göremezsiniz, kolay kolay mutlu olmuyor ama karakteri gereği her şeyini de veriyor.”

Bir gecede 31.5 milyon toplandı

TV’de iki gün yayınlanması planlanan kampanyada önceki gece 3.5 saat süren canlı yayında 55 bin ‘Fenerbahçe İz Bırakanlar Triko Forması’ satıldı. 300 TL’den satılan ve üzerinde 23 efsane ismin imzalarının yer aldığı formadan 16 milyon 500 bin TL gelir elde edildi. Ayrıca FB yazıp 1907’ye gönderen taraftarlar tanesi 20 TL olan SMS’lerden toplamda 750 bin adet attı. Yani SMS katkısı da 15 milyon TL oldu. Programın ilk gecesindeki gelir 31 milyon 500 bin TL şeklinde gerçekleşti. Söz konusu rakamda toplu forma satın alımları dışarıda tutuldu.

Ersun Yanal, Akhisarspor galibiyeti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı...

"Türk futboluna geçmiş olsun"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 sona eren Akhisarspor maçının ardından konuştu. Rizespor-Galatasaray maçını işaret ederek "Türk futboluna geçmiş olsun" diyen Yanal, "Futbolumuz adına kapkara bir geceydi" ifadelerini kullandı.
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Seneye bambaşka bir Fenerbahçe

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