Seneye bambaşka bir Fenerbahçe

F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal, futbolcuların taraftara karşı boyunlarının bükük olduğunu belirtirken, “Deplasmanda bile tribünümüz doluydu. Hiçbir maçta yalnız kalmadık. Bu camiamızın büyüklüğünü gösteriyor” dedi.

F.BAHÇE’ye destek amacıyla başlatılan ‘Fener Ol’ kampanyası için TV8’de düzenlenen gecede konuşan teknik direktör Ersun Yanal, taraftarlara teşekkür etti. Yanal, “9 branşta ilerleyen büyük bir sivil toplum örgütünün lokomotifinde koçluk yapıyorum. Böyle bir camianın başında olmak ve bu seneyi yaşamak çok ayrı bir duygu. Oyuncularım az önce buradan ayrılırken boyunları büküktü. Ben de duygulandım. Deplasmanda bile tribünleri doldurup hiçbir maçta bizi yalnız bırakmayan bu büyük camiaya layık olacağız” dedi.

Koç’tan Valbuena’ya büyük övgü

BAŞKAN Ali Koç da konuşmasının bir bölümünde Fransız yıldız Valbuena ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Küçük dev adam deniliyor kendisine... Kasımda kendisiyle baş başa yaptığımız bir konuşma vardı. Kalbindekilerin hepsini dökmüştü. 40 yıllık Fenerbahçeli gibi savaşıyor. Gücü yettiği kadar hep mücadele ediyor, kimi zaman 90, kimi zaman 70 dakika... Kaybetmeye tahammülü yok. Şanslıyız ki bu ruhta, bu karakterde bir oyuncumuz var. Çok mutlu göremezsiniz, kolay kolay mutlu olmuyor ama karakteri gereği her şeyini de veriyor.”

Bir gecede 31.5 milyon toplandı

TV’de iki gün yayınlanması planlanan kampanyada önceki gece 3.5 saat süren canlı yayında 55 bin ‘Fenerbahçe İz Bırakanlar Triko Forması’ satıldı. 300 TL’den satılan ve üzerinde 23 efsane ismin imzalarının yer aldığı formadan 16 milyon 500 bin TL gelir elde edildi. Ayrıca FB yazıp 1907’ye gönderen taraftarlar tanesi 20 TL olan SMS’lerden toplamda 750 bin adet attı. Yani SMS katkısı da 15 milyon TL oldu. Programın ilk gecesindeki gelir 31 milyon 500 bin TL şeklinde gerçekleşti. Söz konusu rakamda toplu forma satın alımları dışarıda tutuldu.

Ersun Yanal, Akhisarspor galibiyeti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı...

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