Galatasaray'a Şener'den iyi haber
İdmanda aldığı darbe sonrasında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Şener Özbayraklı herkesi korkutmuştu.
Sağlık kurulunun yaptığı kontroller sonrasında 29 yaşındaki futbolcunun 2 hafta içinde takıma katılacağı öğrenildi.
Tecrübeli sağ bekin sezonun başlangıcına yetişeceği belirtildi
Şener Özbayraklı, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Başarılı sağ bek geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyerken, gol ve asist yapma başarısı gösteremedi.
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