Şener ve Gökhan Töre Terim’in kararını bekliyor
Ara transfer döneminde Fatih Terim’i arayıp gelmek istediğini belirten Fenerbahçeli Şener ile eski günlerine dönmek için yine Terim ile çalışmak isteyen Beşiktaşlı Gökhan’ın durumu önümüzdeki hafta netleşecek.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve Beşiktaş ile kontratı biten Gökhan Töre, Galatasaray için Terim’den gelecek işareti beklemeye geçti. Bonservisi elinde olan iki futbolcunun da kariyerlerinde önemli paya sahip olan Terim ile yeniden çalışmak istediği öğrenildi.
Ara transfer döneminde Terim’i arayan Şener’e, sarı kırmızılılar, “Sezon sonu görüşelim” yanıtını vermişti. Galatasaray, yerli olması nedeniyle sağ bek tercihini Şener için kullanırsa, Brezilyalı Douglas’tan vazgeçecek. Gökhan da eksi günlerine dönmek adına Terim ile çalışmak isterken, Galatasaray’a mütevazı bir ücret karşılığı imza atmaya hazır olduğu belirtildi.
FFP kriterleri kapsamında bonservis kısıtı bulunan Galatasaray’da, sözleşmesi biten ve bonservisi bulunmayan Şener ile Gökhan Töre konusunda kararı Terim verecek. Yerli oyuncu kalitesini de artırmak isteyen Galatasaray’ın bonservisi elinde olan ve bedelsiz kadrosuna katabileceği 2 oyuncu ile ilgili önümüzdeki hafta karar alması bekleniyor
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