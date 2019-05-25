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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
25.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Şener ve Gökhan Töre Terim’in kararını bekliyor

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Şener ve Gökhan Töre Terim’in kararını bekliyor

Ara transfer döneminde Fatih Terim’i arayıp gelmek istediğini belirten Fenerbahçeli Şener ile eski günlerine dönmek için yine Terim ile çalışmak isteyen Beşiktaşlı Gökhan’ın durumu önümüzdeki hafta netleşecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ve Beşiktaş ile kontratı biten Gökhan Töre, Galatasaray için Terim’den gelecek işareti beklemeye geçti. Bonservisi elinde olan iki futbolcunun da kariyerlerinde önemli paya sahip olan Terim ile yeniden çalışmak istediği öğrenildi.

Ara transfer döneminde Terim’i arayan Şener’e, sarı kırmızılılar, “Sezon sonu görüşelim” yanıtını vermişti. Galatasaray, yerli olması nedeniyle sağ bek tercihini Şener için kullanırsa, Brezilyalı Douglas’tan vazgeçecek. Gökhan da eksi günlerine dönmek adına Terim ile çalışmak isterken, Galatasaray’a mütevazı bir ücret karşılığı imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

FFP kriterleri kapsamında bonservis kısıtı bulunan Galatasaray’da, sözleşmesi biten ve bonservisi bulunmayan Şener ile Gökhan Töre konusunda kararı Terim verecek. Yerli oyuncu kalitesini de artırmak isteyen Galatasaray’ın bonservisi elinde olan ve bedelsiz kadrosuna katabileceği 2 oyuncu ile ilgili önümüzdeki hafta karar alması bekleniyor

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