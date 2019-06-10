Şener Özbayraklı Galatasaray için kontrolden geçti
Transferde sıcak saatler... Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Galatasaray'la anlaşan Şener Özbayraklı, geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken Şener Özbayraklı'nın sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre; Babel ile birlikte Galatasaray’ın her konuda anlaştığı Şener Özbayraklı’nın geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden bile geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe ile kontratı bittikten sonra Sarı- Kırmızılılar ile anlaşan başarılı sağ bekin, yıllık ücretinde fedakârlık yapması da bekleniyor.
Şener geçen sezon Sarı-Lacivertliler’de 1.5 milyon Euro kazanmıştı. Fatih hoca, Şener transferiyle takımdaki yerli açığını kapatmayı ve savunmanın sağına iyi bir alternatif yaratmayı hedefliyor.
Adı Galatasaray ile anılan bir başka isim Hakan Çalhanoğlu;
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