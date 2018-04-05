Şener Özbayraklı: Futbola küsmedim, formayı aldım
Şili Milli Takımı'nın sağ beki Isla'yı kulübeye mahkum eden Şener, çok çalışmasının meyvelerini topladığını söyledi.
ŞİLİ Milli Takımı’nın sağ bekli Mauricio Isla ile girdiği forma rekabetini kazanan Şener Özbayraklı, aldığı süreyi iyi değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. 5-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasında bir gol atıp, 2 tane de kaçıran deneyimli oyuncu, ilerleyen haftalarda da formasını bırakmayacağının sinyallerini verdi.
SARI-lacivertlilerin banko oyuncusu olmak istediğini ve çok çalıştığını belirten Şener, fizik olarak kendisini çok iyi hissettiğine de değinmeden geçmedi.
Spor Toto Süper Lig’de kıran kırana geçen şampiyonluk yarışıyla da ilgili olarak iddialı konuşan başarılı futbolcu, şunları söyledi:
‘LİG DAHA BİTMEDİ!’
“BENİM gol atmam değil, takımın gösterdiği performans önemli. Skora katkı yapmak bir sağ bek için zordur ama elimden geldiğince grafiğimi yükseltmeye çalışıyorum. Isla takıma geldiğinde çoğu arkadaşım bana ‘O Şili Milli Takımı’nın oyuncusu, seni keser’ dediklerinde futbola küsmedim ve çok çalıştım. Fatih Hoca’mızla (Yıldız) eksiklerimi belirledikten sonra bu zaaflarımın üzerine gittim.
BİR futbolcu için denge, kuvvet ve dayanıklılık çok önemli. Şimdi daha bir özgüvenle ve istekle oynuyorum. Hücuma da katkıda bulunarak kendimi geliştiriyorum. Kariyerimin en mutlu günlerini yaşıyorum ama bu mutluluğuma şampiyonluğu da eklemek istiyorum. Kalan maçlarımızda puan kaybedemeyiz. Bu sezon taraftarlarımızı fazlasıyla üzdük zaten. Bize olan inançlarından vazgeçmesinler. Daha lig bitmedi. Bu yarışın içinde olacağız.”
Şampiy10
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