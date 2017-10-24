Senelik 3 milyon Euro, 4.5 yıllık imza! İşte yeni Kartal...

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlamak için büyük ölçüde anlaştığı Domagoj Vida'nın alacağı ücret de belli oldu. Kulübü Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona erecek olan Hırvat stoperin Beşiktaş ile yıllık 3 milyon Euro'ya el sıkıştığı ve kontratın 4.5 yıllık olacağı öğrenildi.

Yapılan ön sözleşmeye rağmen Vida ya da Beşiktaş transferden vazgeçerse anlaşma gereği 4 milyon Euro tazminat ödeyecek.

PLAY-OFF MAÇI İÇİN ÇAĞRI

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis geçtiğimiz hafta, "Vida'yı yeni sözleşme için ikna etmeye çalıştım ancak başarılı olamadım" demişti. Bu arada Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Kasım ayında 2018 Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Yunanistan ile oynayacakları iki maçın aday kadrosuna Vida ile birlikte Beşiktaş'tan Mitrovic'i de çağırdı. (Sabah)