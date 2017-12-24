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Sen neymişsin Lugano! Bakın ne yapacak...  

Geçtiğimiz günlerde Sao Paulo ile son maçına çıkan eski Fenerbahçeli Diego Lugano’nun futbolu bıraktığı dile getirilmişti. Ancak gerçek pek de öyle değil.

Hürriyet Haber
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Sao Paulo ile sözleşmesi 31 Aralık’ta sona erecek olan Lugano son maçına 3 Aralık’ta Bahia karşısında çıktı ve kulübe veda etti. Bu durum 37 yaşındaki oyuncunun futbola veda ettiği şeklinde yorumlansa da Lugano devam etmeye kararlı gözüküyor.
Bir transfer daha yapabilir!

UOL Esporte’nin haberine göre Sao Paulo yönetimi, deneyimli savunmacıya saha dışı görev için bir teklifte bulunsa da onun isteği kariyerine yabancı bir ülkede devam etmek. Farklı bir kültürü tanımak isteyen Lugano’nun kararını yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
Sao Paulo ile bağı sürüyor!

Sen neymişsin Lugano Bakın ne yapacak...

YARDIM YEMEĞİNE DE KATILACAK
Şu anda tatilde bulunan Uruguaylı, Sao Paulo’nun bazı organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürecek. 14 Ocak’ta Morumbi’de taraftarlarla bir gösteri maçında top koşturacak olan Lugano, ertesi gün de bir yardım yemeğine katılacak.

Sao Paulo’nun çalıştığı ajansın sahibi Rogerio Botasso da bu organizasyonların sözleşmeyle ilgili olmadığını söylerken, “Resmi olarak Sao Paulo ile olan sözleşmesi bitmiş durumda. Ama aramızdaki bağ sonsuza dek sürecek. Sözleşmesi olmaması demek kulübe aidiyet hissetmeyeceği anlamına gelmez” dedi.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen deneyimli oyuncu sarı lacivertli taraftarlarla özel bir bağ kurmuştu. (Ajansspor)

jübile BrezilyaUruguay

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