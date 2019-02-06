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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.02.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

Sen neymişsin Dirar! 3 maçta takımı geçti...

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Sen neymişsin Dirar! 3 maçta takımı geçti...

Nabil Dirar, son 3 lig maçındaki koşu istatistiklerinde sadece Fenerbahçe'nin değil, sahada yer alan tüm oyuncuların da en iyisi oldu.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar fırtınası sürüyor... Sarı-lacivertlilerde tam 85 gün Samandıra'nın dışında bırakılan Faslı futbolcu bir döndü, pir döndü. Bursaspor maçında 12 kilometre ile sahanın en çok mesafe kat eden oyuncusu oldu. 18 kez sprint (24 km/s üzeri koşu) atan Dirar, 487 metre sprint mesafesi kat etti.

1197 METRE YÜKSEK HIZLI KOŞU!

Yeni Malatya maçında 11.9 km koşu mesafesi ile yine sahanın lideriydi. Bursa deplasmanında olduğu gibi tüm koşu istatistiklerinde sahanın en iyi oyuncusu oldu. Son olarak Dirar, Göztepe maçında da 12 km mesafe katetti. 20 kez sprint attı, 407 metrelik sprint mesafesi yakaladı. Yüksek hızlı koşuda 68 kez/1197 metre gibi mükemmel bir istatistik yakaladı. Dirar, bu maçta sprint mesafesinde arkasında oynayan Isla ve Göztepe'nin sol beki Agbenyenu'ya geçildi. Ancak yine diğer istatistiklerde sahanın lideri oldu.

Dirar sezon başında Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Sezonun ilk yarısında ise disiplinsiz davranışları gerekçesiyle kadro dışı kaldı. (Sabah)

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