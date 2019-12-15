Semih Şentürk'ün yeni takımı Beykoz!

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Semih Şentürk, İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Beykoz'da forma giyecek.

Yerel Futbol’un haberine göre, Son olarak Eskişehirspor'da forma giyen, Mayıs 2018'den bu yana boşta olan 1983 doğumlu oyuncu, Beykoz yönetimiyle bir araya gelerek el sıkışırken objektiflere poz verdi. Beykoz Kulüp Başkanı Zeki Aksu da prensip anlaşmasını teyit ederken, yıldız oyuncunun salı günü antrenmana çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Beykoz'da yaşayan Şentürk, kurallar gereği sarı siyahlılara ocak ayındaki ara transfer döneminde katılacak.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden olan ve uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden Beykoz, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig 8. Grup'ta yer alıyor. Sarı siyahlı ekip 11. haftanın sonunda ikinci basamakta yer alıyor. Beykoz, Semih'i de kadrosuna dahil ederek önce grubu ilk ikide bitirip play-off'a yükselmenin, oradan da Bölgesel Amatör Lig'e çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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