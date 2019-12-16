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GeriFutbol Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması
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Futbol
16.12.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması

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Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün Beykoz 1908 ile anlaştığı yönündeki haberlerin ardından futbolcu cephesinden yeni bir açıklama geldi. Semih Şentürk, söz konusu iddiayı yalanladı.

Şentürk'ün açıklaması şöyle;

"Sevgili futbolseverler,

Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize."

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