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Son Dakika | Semih Şentürk'ten Beykoz açıklaması
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün Beykoz 1908 ile anlaştığı yönündeki haberlerin ardından futbolcu cephesinden yeni bir açıklama geldi. Semih Şentürk, söz konusu iddiayı yalanladı.
Şentürk'ün açıklaması şöyle;
"Sevgili futbolseverler,
Beykozspor 1908 ile anlaştığım yönündeki haberler tamamen asparagastır. Yalnızca maçı izlemeye gittim ve sosyal medyada maçtan bir hikaye paylaştım. Konu bundan ibarettir. Bilginize."
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La Liga'da Real Madrid, 1 puanı 90'da kurtardı...
VİDEO | Valencia 1-1 Real Madrid (MAÇ ÖZET)La Liga'nın 16. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım 78'de Carlos Soler ile maçta 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılarda ise 90. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema, takımına zorlu deplasmandan 1 puanı kazandıran golü kaydetti.
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