Semih Özsoy'un konuşması ertelendi
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'un katılacağı program ertelendi.
Fenerbahçeli yönetici Semih Özsoy, gündeme dair açıklamalarda bulunmak üzere, pazartesi akşamı %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın konuğu olacaktı. Fakat İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen elim helikopter kazası nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Semih Özsoy’un programı bugün saat 12.05'te başlayacak. Açıklamada, "Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’un gündeme dair yorumlarda bulunacağı %100 Futbol programı yarın 12.05’te NTV’de." ifadeleri kullanıldı.
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