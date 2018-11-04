Semih Özsoy'dan çarpıcı açıklamalar: Asıl sorumlu...
Galatasaray ile F.Bahçe arasındaki olaylı derbi sonrası Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, açıklamalarda bulundu.
Özsoy'un sözleri şu şekilde oldu: Biz Başkan Ali Koç ile aşağı indiğimizde karmaşa vardı. Orada gördük ki, bu olayların en büyük sorumlusu rakip takımın teknik heyetiydi. Sonra oyuncularımızı aldık ve soyunma odasına götürdük. O anda tek düşündüğümüz konu Koray Şener kardeşimizdi. Ona odaklanmıştık. Futbolcuları nasıl organize edip hastaneye gideriz diye düşünüyorduk. Başkan Ali Koç o anda çok üzgündü. Bakıldığı zaman, dediğim gibi maçtaki olayları kimin çıkardığı açık ve net bir şekilde ortadadır.
'Üzüntümüzü ikiye katladılar...'
Saha içindeki olaylarda en büyük sıkıntı rakip teknik ekipteydi. Hastaneye gidişimizi organize edince Başkan Ali Koç ile dışarı çıktık. Ne Fatih Terim’in açıklamalarından ne de Abdurrahim Albayrak’ın söylediklerinden haberimiz vardı. Ali Başkan da bilmiyordu. Orada beklerken gelip bize, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 1 dakikalık görüşmedeki 1 saniyelik gülümsememizi bize karşı algı malzemesi olarak kullandılar. Oysa Ali Başkan çok üzgündü. O an maçı bile düşünmüyorduk. Arkadaşlarım da öyleydi. Tek konumuz Koray’dı. O üzüntümüzü bir kare görüntüyle başka göstermeye çalıştılar. Bu bizim üzüntümüzü ikiye katladı.
'Terim hakeme tacizkâr eylemlerde bulundu'
Fenerbahçe'nin dün internet sitesinden yayımladığı açıklama özetle şöyle oldu: Derbideki kart cezalarından daha önemlisi ve muhtemelen bu adaletsiz kararların arkasında yatan neden; 2. yarının neredeyse tamamında rakip takım teknik direktörü Fatih Terim’in sürekli olarak orta hakeme tacizkar eylemlerde bulunmasıdır. TFF ve MHK'dan olaylar ve sezonun devamındaki beklentimiz, hiçbir kulüp ve şahsı imtiyazlı görmeden, herkese eşit yaklaşarak Türk futbolunu yönetmeleridir.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle