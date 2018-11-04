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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR
04.11.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Semih Özsoy'dan çarpıcı açıklamalar: Asıl sorumlu...

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Semih Özsoy'dan çarpıcı açıklamalar: Asıl sorumlu...

Galatasaray ile F.Bahçe arasındaki olaylı derbi sonrası Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, açıklamalarda bulundu.

Özsoy'un sözleri şu şekilde oldu: Biz Başkan Ali Koç ile aşağı indiğimizde karmaşa vardı. Orada gördük ki, bu olayların en büyük sorumlusu rakip takımın teknik heyetiydi. Sonra oyuncularımızı aldık ve soyunma odasına götürdük. O anda tek düşündüğümüz konu Koray Şener kardeşimizdi. Ona odaklanmıştık. Futbolcuları nasıl organize edip hastaneye gideriz diye düşünüyorduk. Başkan Ali Koç o anda çok üzgündü. Bakıldığı zaman, dediğim gibi maçtaki olayları kimin çıkardığı açık ve net bir şekilde ortadadır.

'Üzüntümüzü ikiye katladılar...'

Saha içindeki olaylarda en büyük sıkıntı rakip teknik ekipteydi. Hastaneye gidişimizi organize edince Başkan Ali Koç ile dışarı çıktık. Ne Fatih Terim’in açıklamalarından ne de Abdurrahim Albayrak’ın söylediklerinden haberimiz vardı. Ali Başkan da bilmiyordu. Orada beklerken gelip bize, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 1 dakikalık görüşmedeki 1 saniyelik gülümsememizi bize karşı algı malzemesi olarak kullandılar. Oysa Ali Başkan çok üzgündü. O an maçı bile düşünmüyorduk. Arkadaşlarım da öyleydi. Tek konumuz Koray’dı. O üzüntümüzü bir kare görüntüyle başka göstermeye çalıştılar. Bu bizim üzüntümüzü ikiye katladı.

'Terim hakeme tacizkâr eylemlerde bulundu'

Fenerbahçe'nin dün internet sitesinden yayımladığı açıklama özetle şöyle oldu: Derbideki kart cezalarından daha önemlisi ve muhtemelen bu adaletsiz kararların arkasında yatan neden; 2. yarının neredeyse tamamında rakip takım teknik direktörü Fatih Terim’in sürekli olarak orta hakeme tacizkar eylemlerde bulunmasıdır. TFF ve MHK'dan olaylar ve sezonun devamındaki beklentimiz, hiçbir kulüp ve şahsı imtiyazlı görmeden, herkese eşit yaklaşarak Türk futbolunu yönetmeleridir.

Semih Özsoydan çarpıcı açıklamalar: Asıl sorumlu...

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