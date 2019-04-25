Semih Ã–zsoy: "O seviyeleri biliyoruz"

Semih Özsoy: "O seviyeleri biliyoruz"
FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan Vekili Semih Ã–zsoy, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez Ã¼st Ã¼ste DÃ¶rtlÃ¼ Final'e kalan FenerbahÃ§e Beko Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± mutluluk ve gurur duyduklarÄ±nÄ± belirtti.Â
FBTV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ã–zsoy, zor bir dÃ¶nemde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± elde ettiklerini vurgulayarak, "Ãœst Ã¼ste beÅŸinci kez DÃ¶rtlÃ¼ Final'deyiz. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ali KoÃ§ ve yÃ¶netim kurulumuz adÄ±na, baÅŸta Zeljko Obradovic olmak Ã¼zere tÃ¼m takÄ±mÄ± tebrik ediyoruz. Hakikaten bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yaptÄ±lar. Bu zor ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemlerde DÃ¶rtlÃ¼ Final'e beÅŸinci kez kalmak mutluluk ve gurur verici bir ÅŸey." ifadelerini kullandÄ±.Â
Hedeflerinin kupayÄ± kaldÄ±rmak olduÄŸunu aktaran Ã–zsoy, "Basketbolu aynÄ± futbol gibi diÄŸer sporlar gibi FenerbahÃ§e'nin lokomotifi yapmak ve kalÄ±cÄ± bir kÃ¼ltÃ¼r yerleÅŸtirmek istiyoruz. Bu uzun bir yoldu ve bu noktaya gelene kadar emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bir teÅŸekkÃ¼r de bu zor gÃ¼nlerde bize destek veren ana sponsorumuz Beko'ya. Hakikaten bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerde bize destek verdiler ama esas bundan sonra baÅŸlÄ±yor. Zor bir dÃ¶nemeci geÃ§tik ama orasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final. Hepsi Ã¶nemli maÃ§lar ama biz bunlarÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmayÄ± da biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla o seviyeler bildiÄŸimiz yerler. EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°nÅŸallah hep beraber kupayÄ± kaldÄ±rarak daha uzun konuÅŸuruz." deÄŸerlendirmesinde bulunduÂ
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