Semih Ã–zsoy: "O seviyeleri biliyoruz"

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Basketbol
AA
25.04.2019 - 23:29, Son GÃ¼ncelleme:

Semih Özsoy: "O seviyeleri biliyoruz"

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Semih Özsoy: "O seviyeleri biliyoruz"

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan Vekili Semih Ã–zsoy, THY Avrupa Ligi'nde 5. kez Ã¼st Ã¼ste DÃ¶rtlÃ¼ Final'e kalan FenerbahÃ§e Beko Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan dolayÄ± mutluluk ve gurur duyduklarÄ±nÄ± belirtti.Â

FBTV'ye aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ã–zsoy, zor bir dÃ¶nemde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± elde ettiklerini vurgulayarak, "Ãœst Ã¼ste beÅŸinci kez DÃ¶rtlÃ¼ Final'deyiz. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ali KoÃ§ ve yÃ¶netim kurulumuz adÄ±na, baÅŸta Zeljko Obradovic olmak Ã¼zere tÃ¼m takÄ±mÄ± tebrik ediyoruz. Hakikaten bÃ¼yÃ¼k bir iÅŸ yaptÄ±lar. Bu zor ve sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¶nemlerde DÃ¶rtlÃ¼ Final'e beÅŸinci kez kalmak mutluluk ve gurur verici bir ÅŸey." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Hedeflerinin kupayÄ± kaldÄ±rmak olduÄŸunu aktaran Ã–zsoy, "Basketbolu aynÄ± futbol gibi diÄŸer sporlar gibi FenerbahÃ§e'nin lokomotifi yapmak ve kalÄ±cÄ± bir kÃ¼ltÃ¼r yerleÅŸtirmek istiyoruz. Bu uzun bir yoldu ve bu noktaya gelene kadar emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bir teÅŸekkÃ¼r de bu zor gÃ¼nlerde bize destek veren ana sponsorumuz Beko'ya. Hakikaten bu sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¼nlerde bize destek verdiler ama esas bundan sonra baÅŸlÄ±yor. Zor bir dÃ¶nemeci geÃ§tik ama orasÄ± DÃ¶rtlÃ¼ Final. Hepsi Ã¶nemli maÃ§lar ama biz bunlarÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmayÄ± da biliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla o seviyeler bildiÄŸimiz yerler. EmeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Ä°nÅŸallah hep beraber kupayÄ± kaldÄ±rarak daha uzun konuÅŸuruz." deÄŸerlendirmesinde bulunduÂ 

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