Semih Özsoy kimdir?
Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, basın toplantısındaki konuşmasıyla Twitter’ın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ali Koç'un başkan seçilmesi ardından Semih Özsoy'a bizzat teşekkür etmişti. Peki, Semih Özsoy kimdir?
Semih Özsoy, 29 Nisan 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Öğrenimini Yüksek Lisans düzeyinde tamamlayan Semih Özsoy, sanayi ve tekstil iş kolunda ilerlemektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 2013 yılına kadar basketbol şube sorumlusu görevini üstelenen Semih Özsoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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