Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, hakem Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe aleyhinde yanlış kararlara imza attığını dile getirdi.
Özsoy'un maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:
İlk devrede Skrtel formasından çekiliyor, hakem penaltı vereceği yerde korneri tekrarlatıyor. Bir de Skrtel’i uyarıyor. Sonra Mehmet Ekici’ye yapılan taban hareketinde kırmızı kart verilmiyor. Golden önce Valbuena’ya doğru Badji büyük bir hızla ve kontrolsüz geliyor. Çok net bir faul. Yine atılan golde her ne kadar pasif gibi gözükse de Volkan’ın görüş açısı kapanıyor. Tamam biz kötüyüz, rakip daha iyi oynadı denilebilir. Bu hakemin bize yaptıklarını haklı çıkarır mı? 1 değil 2 değil 4-5 pozisyonda takdir hakları hep aleyhimizeydi. Maç sonunda öfke ile sıcağı sıcağına açıklama yapmak istemedik. Pozisyonları izledik ve öyle yorum yapıyoruz. Çok net hakem hataları ile 2 puanımız gitti. Biz bu kötü gidişattan kurtulacağız ama hakemler durumdan vazife çıkartıp bu tarz düdükleri bize kolay bir şekilde çalmasınlar. Bizim derdimiz zaten bize yeter bir de hakem kararları ile uğraşıyoruz.
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