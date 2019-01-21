Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSemih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti
GeriFutbol Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ahmet ERCANLAR
21.01.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Hürriyet'e özel açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, hakem Cüneyt Çakır'ın Fenerbahçe aleyhinde yanlış kararlara imza attığını dile getirdi.

Özsoy'un maç sonunda yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İlk devrede Skrtel formasından çekiliyor, hakem penaltı vereceği yerde korneri tekrarlatıyor. Bir de Skrtel’i uyarıyor. Sonra Mehmet Ekici’ye yapılan taban hareketinde kırmızı kart verilmiyor. Golden önce Valbuena’ya doğru Badji büyük bir hızla ve kontrolsüz geliyor. Çok net bir faul. Yine atılan golde her ne kadar pasif gibi gözükse de Volkan’ın görüş açısı kapanıyor. Tamam biz kötüyüz, rakip daha iyi oynadı denilebilir. Bu hakemin bize yaptıklarını haklı çıkarır mı? 1 değil 2 değil 4-5 pozisyonda takdir hakları hep aleyhimizeydi. Maç sonunda öfke ile sıcağı sıcağına açıklama yapmak istemedik. Pozisyonları izledik ve öyle yorum yapıyoruz. Çok net hakem hataları ile 2 puanımız gitti. Biz bu kötü gidişattan kurtulacağız ama hakemler durumdan vazife çıkartıp bu tarz düdükleri bize kolay bir şekilde çalmasınlar. Bizim derdimiz zaten bize yeter bir de hakem kararları ile uğraşıyoruz. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Semih Özsoy: Hakem hataları ile 2 puanımız gitti

Nabil Dirar: "Ersun Yanal için savaşıyorum"

Okan Buruk: "Küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz"

Samet Aybaba Fenerbahçe'deki krizi yorumladı: "Takım olamıyorlar"