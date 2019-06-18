Semih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriSemih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"
GeriBasketbol Semih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
18.06.2019 - 16:36, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: "Dün akşam yaşanan şeyler, insanlık dışı şeylerdi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, dün akşam Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko play-off final serisi 5. karşılaşmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Başkanımız, bugün burada olacaktı. Ancak, Kulüpler Birliği toplantısı ve Bankalar Birliği toplantısının uzamasından dolayı aramıza katılamadı. Eminim onun da söyleyeceği şeyler vardı."

DÜN NELER YAŞANDIĞINI BİLİYORUM

"Basketbol konuşmak isterdik ancak olmadı. Ne kağıda ne görüntüye ihtiyacım var. Neler yaşandığını biliyorum. Dün yaşanan, travma riskiyle karşı karşıya kalan bir oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi."

OLAYLARIN BURAYA GELMESİNİN SEBEBİ ERGİN ATAMAN

"Federasyonumuz da bu konu hakkında soruşturma başlattı. Olayların buraya gelmesinin sebebi, Anadolu Efes koçunun kendine has üslubuyla bu olaylara katma değer katması ve Federasyon'un buna herhangi bir ceza vermemesi.Bu sürecin başında Anadolu Efes'in antrenörü geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş üslubuyla, bunu her yerde kullanmayı bir avantaj olarak kendine hak görmüştür. Bu zatın Karşıyaka ve Kızılyıldız'la da sorunları var."

OYUNCUMUZUN HASTANEYE GÖTÜRÜLMEMESİ BİZİ ÜRKÜTTÜ

"Oyuncumuzun hayati durumu söz konusuydu. Böyle bir durumda, oyuncumuzun hastaneye götürülmemesi bizi ürkütmüştür. Belki erken ama biz şampiyon olacağız. Onu da söyleyeyim."

Bu şekilde kardeşi kardeşe kırdırmak olmaz. 'Biz buralara nasıl geldik?' diye herkes kendine sormalı. Obradovic'in yüzüne tükürüldüğünde, hiçbir zaman koçumuz bunu kullanmadı. Kimse kullanmadı, ne biz ne eski yönetimimiz."

TARAFTARIMIZIN NE DEDİĞİ ANLAŞILMADAN ANONS YAPILDI

"Aynı hakemin geçmiş yıllarda bana maç boyunca küfür edilidiğinde anons yaptırmadı. Sonra menajerimiz Didem Hanım'la, 'Semih Bey kusura bakmasın, anons yaptıramadım' diye mesaj yollamıştır. Dün daha taraftarlarımızın ne dediği anlaşılmadan anons yapıldı."

GÖZLEMCİ VE HAKEMLERİN DÜZENLENMESİ GEREKİYOR

"Gözlemci ve hakemlerin de düzenlenmesi gerekiyor. Fenerbahçe seyircisini kimse provake etmemelidir. Taraftar, 'Ne diyeyim?' diye düşünüyor. Herkes ceza almaktan çekiniyor. Daha önce taraftarların taraftarlara küfrünü gördük. Ancak İspanya'daki gibi bir olay görmedik."

ANADOLU EFES OYUNCULARININ EŞLERİNİN YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ

"Anadolu Efes oyuncularının eşlerinin yaptıkları kabul edilemez. Dans adı altında yaptıklarını kabul edemeyiz. Ambulans olayı bu durumun ciddiyetini, öfkenin kin ve nefrete dönüştüğünü ortaya koymuştur."

ATAMAN PROBLEMİ KENDİSİYLE

“Ortaya fitne fesat sokup sonra sahaya kulaklıkla çıkmak, üstüne hiçbir şekilde uyarılmamak olacak iş değil. Söyleyeceğim o kadar çok şey var ki ben söylemeye utanıyorum. Ergin Ataman’ın problemi kendisiyle. Bundan besleniyor, böyle olduğunu bildiğimiz için sustuk. İyi koç, doğru insan örneği Zeljko Obradovic’tir.”

ÇOK ZOR SÜREÇLER GEÇİRDİK

"Bu camianın da bir sınırı vardır. Ben inanıyorum ki, oyuncularımız çıkıp oynayacak ve şampiyon olacak. Sloukas'ın babasını, Bobby'nin ablasını kaybettik. Çok zor süreçler geçirdik.

ERGİN ATAMAN GERGİNLİKTEN BESLENİYOR

"Ergin Ataman ve Anadolu Efes'e sesleniyorum; Bu şekilde davranmayın. Mücadele ederek de kazanılabileceğini biz gösteririz. Böyle davranmaya gerek yok. Şimdiye kadar neden böyle şeyler söylemedik? Çünkü bundan beslendiğini biliyoruz. Hocalığı yetmediğinden dolayı böyle şeyler yapıyor."

O OLSAYDI ESKİDEN BASKETBOL ELİT OLMAZDI

"Eskiden basketbolun elit olmasının sebebi, Ergin Ataman'ın eskiden olmamasıydı. O olsaydı eskiden de basketbol elit olmazdı. Türkiye'de böyle şeyler yapan tek kişi Ergin Ataman'dır. Kendisi onlarca camiayla problemlidir. Bundan beslenmektedir. 'Can güvenliğim yok, karşı salona gitmeyeceğim.' diyen birine Federasyon hiçbir şey sormaz mı? Hiçbir şey söylemez mi?"

Türkiye Basketbol Federasyonundan ambulans açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonundan ambulans açıklaması

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Flaş iddia! Beşikaş Umut Meraş'ı transfer etti
De Colo, CSKA Moskova'dan ayrıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turunun kura çekimi yapıldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Futbolumuzun sorunlarını çözeceğiz