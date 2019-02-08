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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.02.2019 - 23:09, Son Güncelleme:

Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder

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Semih Özsoy: Bunu yapanlar bedelini öder

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Özsoy, maçın hakemi Alper Ulusoy'u hedef aldı.

Özsoy'un açıklamaları şu şekilde:

“Kötü bir mağlubiyet. Kabul edilebilir bir oyun da değildi. Kötü bir futbol da vardı ama isterseniz güzellikle başlayalım. İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimine, başkanına ve valisine çok teşekkür ediyoruz. İyi bir şekilde ağırlandık. Futbola gelince anlaşılmaz, karmakarışık, kötü bir futbol ancak bununla birlikte futbolun kötüleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan insanlar vardı. İlk yarıdaki kırmızı kart, oyunun gidişatını etkiledi. 11-11 devam etseydi maça ağırlığımızı koyabilirdik. Fakat standardın dışında çifte standart uygulanan pozisyonlara baktıkça insanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Maalesef söyleyemiyoruz. Ekici’ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado’ya verilen sarı kartın ani olarak kırmızıya dönmesi ki itirazları hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Gerekli cezaları da biz veririz. Fakat oralara nasıl geldiğine bakmak lazım ya da Mensah’ın 6 faule ve 2 tane elle pozisyonu kesmesine hiç kart gösterilmemesi ama Victor Moses’ın topu erken kullandığı için hemen sarı kart görmesi, son olarak da gol pozisyonunda defalarca izledikten sonra görüyoruz ki Serdar Aziz’in omzuna basılarak golün atılması. Tamamına baktığımız zaman ‘evet ya kötü oynadık’ bile diyemiyoruz. Kötü oynamamıza rağmen bunların tamamına biz kendimiz karar vermemiz lazımdı. Dolayısıyla karışık ve hakem kararlarının çok etkili olduğu bir maç olarak söyleyebilirim.

“Hakemlerle hiçbir zaman diyaloğumuz olmaz. Hatta acele olarak açıklama yapmamak için biraz baktık ve soruşturduk. Kendi gözümüzle gördüklerimizi biliyorduk ama sonra gördük ki hakikaten bir çifte standart olduğunu gördük.”

 "ÇOK KARA KIŞLAR GÖRDÜK"

“İnanın eski dönemdeki gibi ‘şöyle yaparım, böyle yaptırırım, düdük astırırım’ gibi bir yapımız yok fakat Türkiye’nin gördüğünü dikkate almak durumundalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de söyledim; ‘Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz.’ Çok kara kışlar gördük biz. Ama bunu yapanlar, buna alet olanlar mutlaka bunun bedelini bir şekilde bu büyük camianın karşısında, bu Türk futbolunun karşısında öderler.”

Tolgay ile konuşmadık. Soyunma odasına giderken kendi kendine mırıldanırken duymuş söylemiş. Oraya kadar takip edebilen, her şeyi de görebilen bir hakem. Dolayısıyla keşke sahanın içindeki her şeyi de görebilselerdi.

“Haklıyken haksız olmamak lazım. Soldado’nun pozisyonu tartışılır. Fakat oradan sonraki hakemle girdiği diyalog, dokunması vs. bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla Roberto’nun cezasını biz kendi içimizde değerlendiririz ki geçmiş maçlarda rakiplerimiz oyuncularına hiçbir ceza vermezken biz hiçbirini cezasız bırakmadık. Dolayısıyla o ayrı bir şey. Oralara nasıl geldiğimizi az önce de uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi hiç tarzım ve üslubum olmamasına rağmen. Söylediğim gibi oralara nasıl gelindiğine bakmak lazım. Ama bizim kötü futbolumuzu da göz ardı edemeyiz.”

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